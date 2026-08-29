由亚洲电影大奖学院主办，新加坡电影协会（Singapore Film Society，简称SFS）协办的“香港电影巡礼——新加坡”将于9月11日至13日在邵氏丽都影城（Shaw Theatres Lido）举行。这是“香港电影巡礼”在新加坡的第五个年头。

这次电影巡礼以《一个部⻔的诞生》揭开序幕，将为本地观众带来共八部题材多元的香港电影，包括《曾经相识过》《浪花男女》《厨师发办》《电竞女孩》和今年的香港贺岁片《金多宝》。

由金马影后钟雪莹主演的《金多宝》是2026年香港贺岁片。（新加坡电影协会提供）

另外，今年巡礼也特别选映两部4K修复版李小龙经典作品《龙争虎斗》及《猛龙过江》，让观众再次在大银幕感受一代功夫巨星的魅力。

所有电影将以粤语原音放映。票价分22元及18.50元；新加坡电影协会会员享优惠票价分别为20元及16.50元。

香港电影金像奖最佳女配角梁雍婷（左图）和香港女艺人杨偲泳将来新与本地观众会面。（新加坡电影协会提供）

导演麦天枢，女演员梁雍婷和杨偲泳来新

除了可以看粤语原音好片，观众也有机会参与新港两地影人的对谈交流会。《一个部⻔的诞生》导演麦天枢及演员梁雍婷，连同参演《厨师发办》和《浪花男女》的演员杨偲泳，将于巡礼期间和本地观众见面交流，分享电影创作及演出经验。梁雍婷曾凭《白日之下》里的精湛演技，拿下第42届香港电影金像奖最佳女配角奖。

香港导演麦天枢（左图）和新加坡导演孙立人将展开“双城”影人对话。（新加坡电影协会提供、档案照）

除电影放映外，巡礼将于9月13日举行特别对谈“顶天立地：港新导演的双城对话”，邀请麦天枢与新加坡导演孙立人展开对话，从两地电影人的不同创作背景出发，交流彼此的电影创作经历与观点。

公众可透过线上注册，免费参与此对谈。

充满时下年轻人酷炫元素的《电竞女孩》。（新加坡电影协会提供）

SFS：语言调整政策不太影响独立片放映

政府将从9月起放宽对本地电影和付费电视的方言内容限制，为方言内容提供更大空间。电影方面，片商放映全方言或以方言为主的电影，只要同时配上华文字幕，并提供华语配音版本，在戏院的放映场次将不再受限。

过去一向积极主办电影巡礼，为本地观众提供原音电影选择的SFS，谈到这次政府的方言放宽政策调整时坦言，此举确实为方言电影提供更大的放映空间，但争取原音电影在本地“首映”的空间则可能变窄。

香港独立片《厨师发办》剧照。（新加坡电影协会提供）

SFS总经理吴欣宜说：“这次政策调整为方言电影提供了更大的放映空间，整体而言是积极的发展。对于有条件制作华语配音版的商业大片，观众今后可选择观看方言原声版或华语版；不过从影展策划角度来看，这类影片可能更早进入常规院线，因此争取新加坡首映的空间或会相对收窄。”

吴欣宜补充：“至于我们所策划的影展，由于选片多以独立、艺术及非商业作品为主，预计直接影响有限。政策的实际成效，仍取决于发行商是否能有资源提供华语配音版，以及影院最终的排片安排。”

香港电影巡礼2026放映详情

日期：9月11日至13日

地点：邵氏丽都影城（Shaw Theatres Lido）

字幕：粤语对白（附中、英文字幕）

购票网站：shaw.sg/film-festival （9月2日中午12时售票）

新加坡电影协会网站： singaporefilmsociety.com