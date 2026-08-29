（综合讯）中国电视台湖南卫视宣布将推出AI长剧《后西游记》，且定档8月31日的黄金档。湖南卫视的黄金档是指每周一到周四晚间8点，同时影片也会上架串流平台，更新时间是晚间6点，皆是中国观众最常追剧的时段。《后西游记》长达30集，每集40分钟，主打无真人演员、无实景拍摄，预告片公开后，有网民直指：“这算动画片吧！”

《后西游记》剧情描述齐天大圣离开1080年后，天生石胎“孙小圣”挺身守护花果山的故事。从官方预告来看，画面呈现出浓厚的东方神话美学，无论是宏大的花果山场景、腾云驾雾的巨龙，或是万妖群集的大场面，都展现出史诗质感，色调也颇具电影氛围。

网民反应两极

然而，全AI生成的画面却引发网民两极反应，有人更以“见证历史”来形容电视台的播映策略。有观众大赞：“纯AI能制作成这样，AI未来可期”、“感觉湖南卫视又要开辟新赛道了”；但也有不少人对人物微表情不买单，直言：“没有CG做的好，都是没有感情的表演”。

据《新浪娱乐》旗下《娱理》报道，电视台开始播AI剧已经有一段时间，日前安徽卫视播出AI中剧《桃花潭记》，单集时长10分钟，共计20集。该剧虽然被批评演员脸部同质化，但收视率却曾冲上全国后黄金时段第十名。

业内人士透露，购买AI短剧的成本仅为真人短剧的两成，甚至更少。在CP值极高与闯出好收视之下，从短剧、中剧到如今《后西游记》以长剧性质杀入黄金档，将是AI剧发展的重要里程碑。