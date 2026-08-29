（综合讯）币圈富商孙宇晨与中国知名女星景甜的感情及金钱纠纷，近期闹得沸沸扬扬。孙宇晨先前不仅针对约3000万人民币（约570万新元）的聘金提告求偿，更曾发长文影射两人交往细节与代孕经过，引发外界高度关注，网络上甚至一度爆出“2亿和解金”的热搜传言。

不过，在币圈前辈赵长鹏（CZ）出面劝阻后，孙宇晨态度大转变，于社群平台发文宣布休战，直言“这件事到我为止”。

孙宇晨28日下午在Threads及微博同步发表长文，将这段关系的结束形容为“搬家与关灯”。他感叹：“十九年，从一张模糊的照片，到一盏熄灭的灯。”并表示写下这些文字并非为了报复或揭露，而是为了治愈自己、整理过去，“放下没有捷径。住久了，总得搬走……搬走，就得关灯。”

针对先前爆料引发的风波，孙宇晨向景甜致歉并表达祝福：“关灯的声音惊扰了景女士，那不是我的本意。我希望她好。愿她往后的日子，与这些字无关。”他也强调感情里没有法官，呼吁大众不要在网络上审判任何一方。

这场跨界风波惊动了币安（Binance）创办人赵长鹏。赵长鹏日前在X（前推特）发文指出，市场营销可以激进，但上升到人身攻击甚至损害他人职业生涯“没有必要”，建议直接打官司也比公开不必要的细节好，并呼吁双方互相尊重。

对此，孙宇晨亲自回应“谢谢CZ，说得对”，随后决定打住争议。他强调该事件已进入司法程序，是一桩普通的民事财产纠纷：“我尊重法院，尊重程序，也尊重对方的一切权利。结果如何，我都接受。”宣告不再对外多说。