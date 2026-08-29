（综合性）刚踏入79岁的“阿姐”汪明荃，日前罕有谈及小产经历，坦言没有子女并非人生遗憾，更自剖性格缺点，直认“没有耐性，不喜欢教人”，认为自己“连自己都做不好”。谈及此处，她一度眼眶泛红，真情流露。

汪明荃近日与家人及朋友庆祝79岁生日，干女儿沛妍更安排生日饭局，丈夫罗家英亦陪伴左右。她在社交平台分享庆生照，一家人围着蛋糕，气氛温馨。

膝下无儿女的汪明荃，近日接受新城电台节目《余生对话》访问时，罕有地剖白生儿育女话题。对于没有孩子是否成为人生遗憾，她直言“没有遗憾”，更首次公开透露，自己过去曾经历小产。

她淡然地说：“我曾经有次小产过，之后就没有再怀孕。”虽然是一段令人心酸的往事，但她谈起时语气平静，显然早已看淡。

谈到为人父母，汪明荃坦言如今养育孩子压力大，教育更是一大挑战。她直认自己“没有耐性，也不喜欢教人”，认为精力有限，未必能够做好妈妈的角色。

一向给人坚强形象的她，谈到自己的性格时突然眼眶泛红，更抬手掩着口鼻，感触地说：“我不喜欢教人，（我觉得）连自己都没有做好。”

这番少有的自我剖白，展现阿姐坚强外表下柔软的一面。面对无儿女的人生，她没有遗憾，反而坦然接受自己的选择与不足。