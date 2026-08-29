（综合讯）最近中国又展开一轮“心中最帅”男星大比拼，最后由宋威龙成功撕开重重包围勇夺冠军，杨洋与龚俊紧追在后拿下第二、三名。最近凭《逐玉》帅出新高度的张凌赫排名第四，第五名的《藏海传》肖战也被挡在三甲之外。

投票的网民认为夺下冠军的宋威龙“那张脸根本是360度零死角”，随着年龄增长，他从早期的青春少年摇身一变成为气质成熟的古典公子，在《骄阳似我》里的颜值被网民封为“净化眼球的颜值之巅”，甚至有人惊呼“看他穿西装真的会心跳过速”。

第二名杨洋五官精致又不具攻击性，不笑时是高冷男神，一笑直接温柔沦陷，稳坐男神宝座。第三名的龚俊凭藉立体骨相，加上那双无辜感爆棚的狗狗眼，反差萌圈粉无数。

张凌赫在《逐玉》中被大赞帅出新高度，但在票选中只排名第四。（取自微博）

第四名张凌赫走淡颜系初恋路线，在《逐玉》里怎么拍都帅，被网民笑称是“遇到会拍的导演就起飞”。第五名的肖战五官端正，、笑起来能治癒全世界，向来是颜值榜常胜军。

第六名的王鹤棣气场全开，在《苍兰诀》里的浓颜霸总样，穿上现代西装依然能帅翻全场。第七名王安宇凭着精致又带点痞帅的少年感抢下一席，在《小巷人家》里让人越看越喜欢。第八名许凯则是95后浓颜担当，从清朝、明朝到唐朝古装全都能轻松驾驭，简直是古代帅哥专业户。

九名是被封为“第二眼美男”的井柏然，37岁越老越香，熟男气质直接爆表。第十名则是《东宫》陈星旭，那双电力十足又充满故事的浓眉大眼，随便一个眼神就能把人吸进去。