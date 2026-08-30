上周票房：蜘蛛侠四连霸票房千万元 Chiikawa萌闯季军
8月20日至23日新加坡票房榜迎来三部新片，但仍未能撼动前两名的位置。《蜘蛛侠：重生日》连续四周稳坐冠军，截至26日，本地票房已达1160万元；根据Box Office Mojo数据，全球票房则逼近23亿美元（约29亿新元）。《奥德赛》守住亚军，全球票房已突破14亿美元（约18亿新元）。
本周表现最佳的新片，是“空降”季军的日本动画《剧场版Chiikawa人鱼岛的秘密》，可爱Chiikawa的票房号召力不容小觑。另一部新片《阴儿房：穿越阴深处》延续电影系列的惊悚吸引力，排名第四。
陈哲艺执导的《我们不是陌生人》首周排名第七。这部由杨雁雁、林伟文、许家乐和林咏谊主演的新加坡电影，是继《爸妈不在家》和《热带雨》后的“成长三部曲”最终章。主创团队近期积极为作品造势，频频亮相各类宣传活动，也走访歌台。截至26日，《我》票房14万元。
十大中有三部动画片。除了“Chiikawa”，《汪汪队立大功：恐龙大电影》从第五滑落至第八；《小小兵&大怪兽》则从第七降至第十。中国动画片《八仙》已在27日上映，下回可关注有几部动画片跻身排行榜。
中国潮汕电影《给阿嬷的情书》由第六退至第九，但它已成功晋升亚洲电影本地票房20大，也暂居今年新加坡年度中文片冠军。
2026年8月20日至8月23日票房排名
①（1）蜘蛛侠：重生日（Spider-Man: Brand New Day）
②（2）奥德赛（The Odyssey）
③（新）剧场版Chiikawa人鱼岛的秘密（Chiikawa The Movie: The Secret of The Mermaid Island）
④（新）阴儿房：穿越阴深处（Insidious: Out Of The Further）
⑤（4）功夫女足（Kungfu Soccer）
⑥（3）橡树街末日（The End Of Oak Street）
⑦（新）我们不是陌生人（We Are All Strangers）
⑧（5）汪汪队立大功：恐龙大电影（Paw Patrol: The Dino Movie）
⑨（6）给阿嬷的情书（Dear You）
⑩（7）小小兵&大怪兽（Minions & Monsters）