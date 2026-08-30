由华裔名导温子仁（James Wan）指导的一系列恐怖片算是我早期的恐怖片启蒙。2013年火遍全球的《厉阴宅》（The Conjuring）和《阴儿房2》（Insidious: Chapter 2）让我多次走进戏院，就为感受肾上腺素飙升的快感和刺激感。随着年龄渐长，也越来越少看恐怖片。这或许是口味变了，也可能是觉得恐怖片不再恐怖，但更多的是，我长大了。长大后，恐怖片变得不再恐怖，因为已经知道当中的伎俩，小时候心里的那只鬼也早已消失殆尽。《阴儿房：穿越阴深处》（Insidious: Out Of The Further，后文称《阴儿房6》）可能错漏百出：剧本上的瑕疵，镜头语言的平庸……这些都是这部电影难以回避的问题，但还是有些值得商榷及讨论的地方。

伽玛（Amelia Eve阿梅利亚伊芙饰）是一个年轻母亲，小时候亲眼目睹了母亲的死亡后就一直憎恨母亲。有了自己的孩子后，伽玛和孩子仍然住在妈妈留给她的房子里。令人意想不到的是，伽玛拥有能够穿梭灵异世界，并把那里的东西带回来的能力。也正是这个能力，让她处于一个危险的境地中。

对代际创伤的隐喻

电影里熟悉的套路与公式，加上大量的突发惊吓场面，让这部电影少了几分恐怖片该有的韵味。虽然电影中的许多桥段都能让观众看到制作组的用心良苦，但仍难以掩盖它的缺点。然而，我却发现了一件有趣的事。这部电影主要围绕着女性遭受的苦难展开，男性几乎都处于一种边缘位置，无法推动电影的发展，女性的苦难则成为推动整部电影发展的重要元素。

在恐怖电影中，以女性的苦难或者歇斯底里（hysterical）的女性来推动剧情早已屡见不鲜。《阴儿房6》中的女性都继承了通往冥界并把东西从冥界带回到现实世界的能力。然而，这样的能力其实都为这些女性带来了创伤，她们从小便被迫目睹母亲因为能够看见冥界中的人事物而陷入歇斯底里的状态，并因此与母亲产生隔阂。女性被迫继承这些创伤，只能从上一代女性的“疯狂”中认识自己的能力，并在恐惧中与母亲逐渐疏离。这种超自然的诅咒，或许正是电影对于代际创伤的隐喻：女性继承的并不只是通往冥界的能力，还有上一代女性留下的恐惧、误解与无法言说的痛苦。它无法真正被摆脱，只能随着母女关系的延续，一代又一代地传递下去。

最怕的鬼

当然，电影来到最后还是给出了一个圆满的结局，所有的矛盾和误解也被完全消除。但我更好奇的是，这个看不见的代际创伤真的能被完全处理干净吗？当一个孩子在恐惧、误解和母爱的缺席中长大，这种经历所留下的痕迹，真的能够因为知道了真相而被彻底抹去吗？或许我们能和过去达成和解，但是过去的惯性依然会如鬼魅一样回到我们身上，那或许才是我们最怕的鬼。

我可能再也回不去初看《阴儿房》系列时的那种天真。随着年龄增长，也开始不得不推开内心的一道道红门（红门是电影里面的符号，里面关着恶魔）。看电影时，手里的苹果汁一点一点喝完，虽然银幕上的电影仍在流转，脸上却露出如同孩子般的笑容。或许是苹果汁里的糖分让人有些亢奋，但更多的，还是在笑心里的那只鬼，对它说：你已经吓不到我了哦。只是笑过以后，心里似乎还是留下了一点什么。