（首尔讯）韩国男演员李勇周（Lee Yong-joo，又译李勇株）2005年透过喜剧“Hello Franceska”出道，后来陆续出演《宫：我的野蛮王妃》《黄金口袋》《蓝色巨塔》和《坏刑警》等剧打开知名度。怎料，29日传出他骤逝消息，死因是心肌梗塞，终年44岁。

李勇周最后一部戏剧作品停在2022年的《新兵》。据悉，李勇周近年一直受到肥厚性心肌症困扰。他的好友于29日证实，“我的朋友李勇周突然离世，在此沉痛地向大家告知这项消息”。好友同时也公布了李勇周灵堂与出殡等相关资讯。

李勇周生前的生活近照。（取自李勇周IG）

友人悲痛表示，面对突如其来的消息，“现在仍有种无法相信的心情”，并希望大家能一同记住李勇周人生最后一程，“希望许多人能陪伴他走完最后的路，也请用温暖的心为他祈求冥福。”

受访时曾透露患肥厚型心肌症

李勇周在2013年接受《蓝色巨塔》相关访问时透露，自己因罹患罕见的肥厚型心肌病而免服兵役。

肥厚型心肌病是一种心肌异常增厚的疾病，可能影响心脏正常运作。由于李勇周生前曾公开自己的病史，消息曝光后更令外界感到惋惜。不过，目前尚未他的离世是否与这个疾病有直接关联。

李勇周（右）曾参与热爆韩剧《宫：我的野蛮王妃》演出。（互联网）

《蓝色巨塔》新兵形象深植人心

在2006年人气韩剧《宫：我的野蛮王妃》中，李勇周饰演“张敬”，也就是男主角“李信”（朱智勋Ju Ji-hoon饰）的同班朋友，同时也是闵孝琳（Min Hyorin）的友人。

李勇周最广为韩国观众熟知的角色，是在2013年的军旅情境喜剧《蓝色巨塔》中饰演的新兵“李勇周一兵”。他虽然没有实际服役经验，仍凭借略显笨拙又充满人情味的演出，成为剧中令人印象深刻的主要角色之一。

李勇株在《蓝色巨塔》里的新兵造型。（互联网）

他在2022年播出的ENA军旅剧《新兵》中，特别演出“郑多情”一角，再度透过军旅题材作品与观众见面。随着李勇周突然离世，《新兵》也成为他目前已知的最后一部戏剧作品，粉丝纷纷涌入社群平台留言悼念。

李勇周丧礼灵堂布置。（互联网）

据韩媒报导，李勇周告别式将于8月31日上午6时30分举行，遗体最后将送往城南市葬礼文化事业所。