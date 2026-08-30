（香港讯）凭剧集《新闻女王》夺得2023年《万千星辉颁奖典礼》“最佳女配角”的高海宁，入行18年走过不少低谷。近日，她接受港媒《香港01》网访问大谈人生起伏，首度公开回应了当年轰动一时的“被包养”传闻，并自曝曾历经口袋空空的窘境，银行户口剩下不到100新元，甚至穷到连朋友的结婚礼金都封不起。

狗仔队为销量捏造“包养” 记者多年后致歉

入行初期，高海宁因身材出众迅速成为焦点，却也因此招来是非。当时有狗仔队为了交差，用黑色剪影捏造她“被富商包养”、“突然富贵”等不实新闻。高海宁无奈表示，自己当时一直和家人同住，根本没有“突然富贵”。

高海宁（中）透露父母曾自责无法好好保护，在娱乐圈中饱受负面舆论的女儿。（互联网）

最让她感到无赖的是，多年后一位娱乐记者遇到她，竟主动向她道歉并说出真相：“我们其实知道被包养的人是谁，也知道不是你。但我们不能写她，写你大家才会买书，只要写你销量就会很高。”

得知真相的高海宁无比痛心，这些凭空捏造的报道对她的声誉造成了极大伤害。当时，疼爱她的父亲甚至自责：“最坏的是爸爸没有能力、没有背景，帮不到你，才让你被别人乱写。”家人的心疼让高海宁一度萌生退意，认真考虑过退出娱乐圈。

高海宁当年参加港姐比赛的状况。（互联网）

港姐结束后零收入 户口不到100元

除了名誉受损，高海宁当时还面临着严重的经济危机。在参选港姐期间及刚结束时，她几乎没有任何收入。

她深刻记得，在前往南非工作前的一段日子里，自己面临着窘迫的财务状况。当时圈内好友徐淑敏（现名徐菁遥）结婚，按当时公价，出席婚礼的礼金是800港元（约130新元）。然而，高海宁查看自己的银行账户，发现里面只剩600多港元（约97新元）。由于零头无法取出，她只能把仅有的97元全部取出包红包，而这已经是她的全部身家。幸好当时有父母在经济上给予支持，她才艰难渡过难关。

高海宁（左）在《美女厨房2》里的泡泥浆画面曾被疯传。（互联网）

其后，监制钱国伟邀请她参加《美女厨房2》泰国篇，当时一张“象鼻顶胸”的照片，让她回港后工作接踵而来，从此未曾停过。谈到该张性感照至今仍在网上疯传，令人津津乐道。

负面评价让母亲自责暴瘦9公斤

高海宁的坚韧与她的成长经历息息相关。她童年在南京由外婆带大，13岁随父母移居香港。当时因父亲生意失败，一家五口曾挤在闷热、下雨漏水的天台屋里。父母在女人街摆摊维持生计，她则早早担起照顾两个弟弟的责任。

当时父母在女人街摆摊维持生计，高海宁（中）则担负起照顾两个弟弟的重任。（互联网）

21岁时，她因想去加勒比海旅游而参选港姐，却因傲人身材遭到媒体围攻和恶意P图，还因发型屋未经允许采用的“半裸”宣传照流出，而背负“随便”的负面评价，令母亲愧疚暴瘦九公斤。

高海宁称当年“半裸照”流出风波，的确令外界对她产生了负面观感。（香港01网）

历经风雨，高海宁没有被现实击倒。如今的她守得云开见月明，不仅经济状况大为改善，更用扎实的演技撕掉了“性感花瓶”的标签，用实力证明了自己。