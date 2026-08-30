（综合讯）38岁女星景甜27日遭币圈富豪孙宇晨扯出“天价卵子”，陷入代孕争议，她有三部陆剧尚未播出，命运未卜。微博近日流传她在发生风波后的状态，称她在三名壮汉陪同下逛商场，神情轻松，虽然身形消瘦，气质依旧出众。不过追踪照片原始出处，其实是前几天网民巧遇景甜所拍摄。

原PO于28日在社媒描述，前几天在广东万象汇偶遇景甜，“第一眼只觉得这个女生气质好绝，皮肤白到发光，整个人软软淡淡的，五官精致得很出众，穿搭简简单单却特别有氛围感，我当时心里咯噔一下这不会是景甜吧！人走过去之后我才后知后觉反应过来”。

景甜（左）被网民形容“皮肤白到发光”。（互联网）

照片中景甜戴帽子和墨镜遮脸，长发用蝴蝶结发圈扎马尾，衣着则是学院风，身穿深色上衣和百褶裙，配上浅色中筒袜和运动穆勒鞋，斜背一个小包。她身边至少有三名壮汉随行，依旧悠闲自在地拿着一串团子边走边吃。

虽说网民目击景甜的时候，孙宇晨尚未发布爆料文章《我的女友景甜》，但早在5月已有狗仔爆出景甜拿富豪男友3000万元人民币（约568万新元）作为代孕费，却找各种理由推拖也不退钱，她也恰巧传出急售上海豪宅，疑似是要凑钱解决纠纷。从照片看来，景甜似乎并未因陷入代孕传闻而面露愁容。