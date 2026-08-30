本地艺人林湘萍的厨艺了得，近年不仅热衷于在社媒分享烹饪视频，拍戏时也常煮东西给剧组的同事们吃，并认为她可以“通过食物表达爱”。近日感受到她这股满满爱意的，便是女星洪凌。两人日前首次组成“姐妹档”拍摄烹饪视频，没想到推出后颇受欢迎，在IG收获近5000个赞。

林湘萍接受《新明日报》记者访问时透露，拍摄这个视频的最大挑战是一边要记步骤，一边要教洪凌，还要顾着镜头和互动。“不过整个过程还是蛮享受的。最重要的是最后做出来的料理好吃，大家吃得开心我就开心。”

谈起和洪凌的“姐妹情”，两人之前合作拍摄电视剧《至死不渝》，林湘萍说，刚接触洪凌时觉得她很静，但熟络后发现两人的理念很像。“我们拍戏时也会互相帮忙，所以整个过程蛮顺的。”如今，林湘萍坦言已把洪凌当妹妹看。

看到这么多网友喜欢两人的烹饪视频，林湘萍感到很开心，并表示看到一些观众鼓励的留言，也令她蛮感动的。

“看到这些反馈会觉得，原来一道简单的料理真的可以带给大家一些快乐，也给我很大的鼓励，让我觉得也许可以分享多一些这类的视频。这个是让我很惊喜、也很有成就感的。”

洪凌：学多一道“拿手菜"

洪凌受访时忆述，林湘萍把烹煮砂煲鸡饭的步骤讲解得很清楚，而且还与她分享食谱，笑言：“其实很容易上手，现在我自己在家可以跟着她的食谱做，自己也多了一道可以拿出来见人的菜。”

视频中，洪凌透露自己虽然平常有下厨，但因为对象是只会说“好吃”的老公张奕恺，她也不知道自己煮的到底好不好吃。她指出，这次跟林湘萍学习砂煲鸡饭后，接下来想尝试更多不同的料理。

谈起这次两人合作拍视频的收获，她觉得最开心的是拍摄的过程中，她们变得更熟络。“我们聊了很多生活上的事情，所以留下了很多很开心的回忆。”

为洪慧芳烘焙健康蛋糕

除了烹煮不同料理，林湘萍也经常在社媒分享烘焙糕饼的视频。细心的她还会为好友的健康着想，比如特别烘焙适合高血糖人士享用的蛋糕给洪慧芳吃。

洪慧芳日前在社媒分享一张和林湘萍拿着蛋糕的合照，写道：“有一种幸福，就是有人把你的健康和喜欢，都放在心上。妹妹满满的爱心，让我好感动。”林湘萍也回复：“一直把你放在心上，你吃得健康，安心、开心，我就放心。”此贴文让不少网民感动点赞。