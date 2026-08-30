（综合讯）第21届中国长春电影节于前晚在吉林长春圆满落幕，备受瞩目的“金鹿奖”各项大奖正式揭晓。

本届电影节因日前的西藏尼泊尔灾情而取消了红毯环节，以“新时代·新摇篮·新力量”为主题。最受瞩目的莫过于一出道便得奖的“00后小花”李思潼，她凭借《给阿嬷的情书》中南枝一角拿下“最佳女演员”。

李思潼发表获奖感言称：“作为一名新生代演员，我相信这个奖是鼓舞我在今后的日子里，依旧能满怀热情地在表演的世界里探索。”

她也十分感谢《给》的蓝鸿春导演以及全剧组的工作人员，让“南枝”可以拥有独属自己的光芒以及温暖。

李思潼获奖后受访时说，一个立得住、被观众记得住的银幕角色需要有“人味儿”，角色可以不完美、有困惑和顾虑，但需要足够真实。被问及和南枝最契合的地方，她说是心里那一股不服输的劲儿。“虽然她看上去淡淡的，但在遇到挫折和人生选择时，会非常坚定地往前走，有自己的主见。我非常敬佩她”。

《给》获评委会大奖

除了最佳女演员，《给》也荣获评委会大奖。这部片上映至今，在中国的票房已达21亿人民币（约3.97亿新元），目前名列中国年度电影票房第三名；在本地的票房也突破388万新元，荣登2026年新加坡年度华语电影票房冠军。

檀健次 蒋奇明爆双影帝

最佳男演员则开出了“双黄蛋”，新生代男星檀健次凭借在电影《震耳欲聋》中饰演内心纠葛的青年律师“李淇”一角，成功摘下生涯首座电影节影帝奖座；另一名演员蒋奇明则凭《飞行家》的精湛演技同获殊荣。

最新出炉的影帝檀健次上台领奖时激动地说：“谢谢李淇这个角色能够选择我，希望我未来可以守住这一份对表演的热爱，守住对创作的真诚，让时间交出最好的答案！”

另一名得奖影帝蒋奇明当晚没有出席颁奖礼，由《飞》片导演鹏飞上台代领。

其他奖项方面，香港名导袁和平凭执导的武侠大作《镖人：风起大漠》荣获最佳导演奖；由肖战主演的战争史诗电影《得闲谨制》抱走重量级的“最佳影片”及“最佳音乐”两项大奖，成为当晚大赢家。

部分获奖名单：

最佳影片：《得闲谨制》

评委会大奖：《给阿嬷的情书》

最佳导演：袁和平《镖人：风起大漠》

最佳女演员：李思潼《给阿嬷的情书》

最佳男演员：蒋奇明《飞行家》、檀健次《震耳欲聋》

最佳编剧：於水、刘佳《浪浪山小妖怪》、胡晓曦、章笛沙《群星闪耀时》