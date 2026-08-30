（香港讯）香港已故天后梅艳芳的母亲，人称“梅妈”的覃美金，8月30日惊传离世噩耗，享年102岁。据消息透露，有着长期病患的梅妈，30日早上疑进食时不幸噎着，帮佣见状随即报警求助，紧急送院抢救后宣告不治。

梅妈最后一次公开亮相，是2026年2月梅艳芳国际歌迷会向她拜年，并在官网IG上载了一段短视频。

随着梅妈的离世，她与长子梅启明长达20年的“争产连续剧”以及恩怨纠葛，终于画上了句号。然而，梅妈逝世的消息传出后，长子梅启明却表示自己毫不知情，更将矛头指向照顾梅妈的侄儿，誓言“一定要算账”，令这段豪门恩怨在梅妈身后依然余波未了。

梅妈100岁时获香港政府送赠祝寿贺函。（互联网）

阿梅遗嘱设立信托 防挥霍煞费苦心

回首梅妈的大半生，最为外界瞩目的莫过于她与女儿梅艳芳遗产的纠葛。2003年，梅艳芳因宫颈癌病逝，留下了当时估值约3000万至3500万港元（现已增值至过亿港元，约1137万新元）的庞大遗产。

梅艳芳深知母亲有嗜赌及不擅理财的习惯，担心她若一次性继承遗产，极易在短期内挥霍殆尽，导致晚年无依。为此，梅艳芳在临终前煞费苦心设立了信托基金。根据最初的遗嘱安排，信托基金每月向梅妈拨出7万港元（约1万1130新元）作为生活费，并配备司机和两名帮佣，以保障其衣食无忧直至终老。

梅启明30日下午3时半左右，搭德士抵达急症室，望见老母最后一面。（互联网）

然而，这笔在普通人看来极其丰厚的生活费，并未能抚平梅妈对巨额遗产的执念。

嫌4万元月费“不够花” 多次诉讼宣告破产

多年来，梅妈以通货膨胀、生活困苦为由，多次入禀法庭要求提高生活费。在她的数次争取下，月费由最初的1万多新元一路飙升至12万港元（约1万9500新元）、20万港元（约3万2000新元），最后甚至达到惊人的25万港元（约4万新元）。

梅妈覃美金生前经常进出法院争产，要求提取女儿1100万元遗产应付高昂生活费。（互联网）

即便手握天价生活费，梅妈却屡屡在媒体镜头前哭穷，自称“生活跟乞丐差不多”。她曾公开自己的开销明细：每月房租及水电杂费高达4万港元（约6500新元），还要支付司机与帮佣的薪水；此外，她极注重养生，需斥巨资购买名贵补品，家中还饲养了六只宠物狗。更关键的是，她长期从生活费中抽取1万至2万港元（约2400新元），用以供养一直不愿工作的长子梅启明一家三口。

梅妈（左）生前跟儿子为了阿梅的遗产反目，对簿公堂。（互联网）

为了将千万元遗产全部收归囊中，梅妈与梅启明在过去的20年间，展开了无休止的诉讼，企图推翻梅艳芳的遗嘱。然而，这些庞大的诉讼费和律师费成为了无底洞。梅妈曾透露，自己超过一半的收入都用于偿还官司债务。因为无力偿还巨额律师费，她曾两度被法庭颁令破产。

曾欲一次提取1100万 称“能活过百岁”买地买楼

在梅妈漫长的争产史中，2016年的一次庭审最为轰动。当时93岁的梅妈在破产令届满后，要求法庭一次性发放梅艳芳余下的7100万港元（约1100万新元）遗产，用作“买地和买楼”。

梅艳芳（右）生前成立信托基金，希望嗜赌的母亲能安享晚年。（互联网）

梅妈当时在庭上辩称，有两名医生评估她的寿命能达到105岁以上（如今确实活过了百岁）。不过，当时法官担忧，若将资金一次性交予梅妈，一旦被挥霍一空，其晚年的医疗费和生活费将无以为继。法官直言：“如果钱都用完了，难道要用买菜钱来支付医药费吗？”最终拒绝了她的申请。

当时，梅妈还在庭上大发雷霆，痛斥信托公司拍卖梅艳芳的遗物（包括内衣裤）来筹集她的生活费，认为这是对她的羞辱，并高呼“宁愿踎街（露宿街头）也不要施舍”。

梅妈晚年电台吐心声 怀念梅姐与张国荣

抛开喧嚣的争产风波，梅妈在晚年接受电台节目《旧日的足迹》访问时，也曾展露出为人母的温情与无奈。

她曾回忆诞下梅艳芳时的惊险一幕，当年虽登记了医院，却突然在家中作动分娩，生下梅姐后，她只能自己包着胎盘赶往医院剪脐带。她心疼梅姐自幼多病，七岁时还遭遇严重车祸，双腿被吊起治疗了一个多月。

梅妈（左）在电台节目《旧日的足迹》上大谈与阿梅的生前点滴。（互联网）

谈及梅艳芳与张国荣的挚友关系，梅妈唏嘘不已。她透露两人当年感情极好，整天“糖黐豆”（腻在一起）般一起排舞、唱歌。张国荣离世后，梅艳芳悲痛欲绝，连续多日滴水不进，“张国荣死后不久，她也跟着走了。”

此外，梅妈还澄清了家族积怨。梅艳芳的姐姐梅爱芳因子宫颈癌病逝后，其子文皓曾误会阿梅“有钱却不帮姐姐治病”。梅妈澄清道，当年梅爱芳的所有医疗费用，实际上全由梅艳芳一手包办。

梅妈（左图）在电台节目中谈到阿梅（右图右）和哥哥张国荣感情深厚。（互联网）

长子和老妈断联 誓言与侄儿“算账”

梅妈的百岁人生，终在今日画下句点。然而，家族的恩怨并未随风而逝。

长子梅启明在接到港媒记者电话时，对母亲的死讯感到万分错愕。他声称自己因被“封锁消息”，已与母亲失联很久。在确认死讯后，梅启明情绪激动地表示，要见母亲最后一面，并愤怒宣称：“我一定要同侄儿算账！”

梅启明表示自己势必和侄儿“算账”。（互联网）

梅妈一生饱受丧女之痛，晚年又深陷金钱纠葛与家庭内耗。如今她撒手人寰，这场横跨了二十载、令无数世人叹息的遗产风波，也终于随她一同步入了历史。