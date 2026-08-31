（本报讯）新电信佳乐台将于9月20日（星期日）晚上8时，在圣淘沙名胜世界宴会厅举办“佳乐15周年金曲演唱会”，并邀请台湾六大实力派唱将洪荣宏、翁立友、陈美凤、陈谦文、黄妃及林姗首次同台献唱多首跨时代的经典金曲。

洪荣宏是台语歌坛殿堂级人物，他的代表作《一支小雨伞》红遍华人地区，还以《妈妈请你也保重》《我是男子汉》《山顶黑狗兄》等经典作品闻名。《山》的原唱是洪一峰，洪荣宏常在演唱会中重现父亲的这首经典之作，向父亲致敬。

翁立友则凭台湾乡土剧《爱》的主题曲《我问天》广为人知，被誉为台语情歌代表人物之一。有“台湾最美丽欧巴桑”之称的陈美凤，代表作包括《繁华拢是梦》《无情放抹记》《一生痴情有几摆》等。

金曲歌后黄妃凭《追追追》深受欢迎；林姗以《绵绵旧情》《卡水的梦》等歌曲打开知名度。台湾演员陈谦文因出演《春花望露》《天之蕉子》走红，且唱功了得。

主办方Biz Trends将送出五对Cat 2的门票（每对价值296元）给《联合早报》VIP。

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《新明日报》和电台96.3好FM是演唱会指定宣传媒体。

▲佳乐15周年金曲演唱会

9月20日（星期日）晚上8时

地点：圣淘沙名胜世界宴会厅

票价：$168、$148、$128、$108、$88、$68（未含手续费）

购票：bookmyshow.sg/en/e/JL15HH26 、biztmgptix.bigtix.io/en/e/JL15HH26