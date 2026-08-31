金曲歌王王力宏为新加坡爱合社区服务（Epworth Community Services）特别创作歌曲“Hope”（希望），以行动支持机构所服务的弱势群体。

王力宏接受《联合早报》电邮访问时透露，歌曲选择以英文创作，是因为这是为爱合社区服务量身定做的歌曲，“机构的日常运作以英语为主，从官网、年度报告到义工之间的沟通，都是用英文进行的。所以用英文来写这首歌，是最自然，也最贴近他们的选择。”

这首新歌由王力宏与新加坡知名音乐制作人兼音乐总监吴庆隆共同创作、制作及编曲。谈及好友，王力宏说：“他是我非常珍惜的好朋友和合作伙伴，我们的缘分可以追溯到1995年我的第一张专辑《情敌贝多芬》。那时候我们都还是孩子呢！”

尽管交情超过30年，“Hope”却是两人第一次一起创作的歌曲。王力宏认为，这次的合作对两人而言都意义非凡，他们想借由歌曲的旋律和歌词所传递的信息，来支持爱合社区服务。

王力宏（左）与新加坡知名音乐制作人兼音乐总监吴庆隆认识超过30年，却是首次一起写歌。（爱合社区服务提供）

爱合社区服务关注青少年所面对的心理困扰，这点与王力宏挂念的议题不谋而合。他直言，当身边的人知道他关注这些议题时，往往都会感到意外，他说：“人与人之间的联结，彼此关怀，并为需要帮助的人付出，这些都非常重要。因为我们每个人，总有需要别人帮一把的时候。”

王力宏希望借由歌曲，呼应“坚韧生活”的愿景。入行超过30年的他说，人生充满挑战，有时候真的会把你击倒。当被问及如何定义“坚韧”，以及在经历低谷时是什么为他带来希望时，他回答：“‘坚韧生活’是一种非常重要的美德，但它不是与生俱来的，它须要不断地练习和磨炼。我的信仰使我不断成长、扎根，是支撑我一路走下去的重要力量。”

把AI当私人教练

今年5月迎来50岁生日，谈及现阶段对于年纪的感受时，王力宏说：“我真心觉得50岁是人生中很棒的阶段！我现在有足够的经验和成熟度，清楚知道自己是谁；性格上的稳定和一致也经过了时间的考验。同时，我依然拥有健康的身体和充沛的精力。我很享受这个年纪！”

尽管已步入半百，但他依旧维持极佳的状态，身材也和过去差异不大。他7月4日在成都演唱会上失足重摔，左脸直接撞击地面，最后左脸缝了12针、耳部缝了27针，共缝39针。他隔天继续在成都开唱，并没有因此取消演唱会，非常敬业。

谈及如何在繁忙的行程中维持生活节奏，他透露其实自己把AI当成私人教练。“我告诉它我的目标，请它为我制定每日的训练计划和饮食计划。只要坚持执行，效果真的很好！不过到了这个年纪，‘cheat day’（放纵日）可不能像以前那么多了！”

预告将把巡演带来新加坡

王力宏自2025年3月起，在中国南昌开启“最好的地方”巡演，迄今已累积超过70场演出。（受访者提供）

三十几年来，王力宏的经典作品数不胜数。随着短视频平台普及化，他的许多“老歌”都通过平台或网民的翻唱，再次走入大众视野。面对“老歌翻红”“年轻人分不清原唱是谁”等现象，他直言自己很幸运，“新的平台和科技不断地把老歌介绍给年轻一代的听众。这个现象在全世界都在发生，越来越多的年轻人开始听1980、90年代的音乐。现在的年轻人可以在音乐里‘穿越时空’，这或许也能让他们的品味变得更丰富，更有深度。”

因此，除了老歌迷，王力宏的演出也吸引不少新粉丝参与。他2025年3月起，在中国南昌开启“最好的地方”巡演，迄今已经累积超过70场演出。王力宏上次来新加坡演出是在2024年10月，于新加坡“One Love亚洲音乐节”担任压轴表演者。问他会否把巡演带来新加坡，他语气带点调皮说道：“那就剧透咯！答案是Yes！”

谈起新加坡，他毫不掩饰自己对这座城市的喜爱，“从1995年发行第一张专辑开始，我每年都会来。我在这里拍过电影、广告、录过专辑、开过演唱会，也曾无数次纯粹为了度假而来。我有很多新加坡朋友，有老朋友也有新朋友，而且很多都特别优秀。新加坡奇迹般的发展和成就让我惊叹不已。Singapore inspires me!（新加坡启发了我！）”