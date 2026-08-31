万福金安

荣华令

可在腾讯视频观看

我常提醒自己，微短剧虽夯，但千万不要随波逐流，掉入陷阱，因为一旦习惯追求快节奏的爽感，则可能失去鉴赏精良剧本和服化道摄美各种细节的能力，不得不防。

我看剧一般以中国主要的网络影剧综与新媒体热度数据分析平台“骨朵数据”作为参考，所以当它也送上这两部微短剧时，我就知道这波热潮躲不过了，那就看看吧。

女主角都要破阴谋查命案

《荣华令》中，吴佳怡（右）与假死归来的董子凡联手揭开深宅内院中的阴谋。（取自剧集官方微博）

腾讯视频的《万福金安》32集，每集时长15分钟，讲述皇后王艺瑾遭人暗害，葬身一场精心策划的大火之中，重生到了宫廷尚衣局中一名意外身亡的婢女方瑾身上。从尊贵皇后沦为卑微婢女，她并未沉溺于悲痛，为了守护身为皇帝妾侍的妹妹吴曼思，也为了查明自己被害的真相，惩治真凶，她决定在深宫隐忍蛰伏。

她暗中联系上身为太医的无血缘弟弟储子竣，凭借各自的优势，在后宫各方势力中巧妙周旋，一边躲避刁难与陷阱，一边搜集案件线索，智斗后宫奸佞。在一场场的博弈中，她不可避免地与皇帝赵华为产生交集。皇帝对皇后“惨死”心存疑虑之时，总觉得身边婢女身上有已故皇后的影子，于是频频试探。

也在腾讯视频播出的《荣华令》，24集，每集时长13分钟，讲述大家闺秀吴佳怡被继母胁迫嫁给“已故”将军董子凡，却发现他竟假死归来。同时，她的母亲含冤惨死，她誓要查明真相，于是与董子凡从互相利用到并肩为盟。

两人携手于深宅内院中斗主母（指古代大家庭中掌管家务、地位最高的女主人，通常由正妻或嫡母担任）邵思涵，破阴谋，查命案，最终联手揭开府内多年的阴谋，也让假婚变成了真爱。

高潮一波接一波

《万福金安》中的方瑾（右）以婢女之身对抗宫中各路恶人。（取自剧集官方微博）

《万福金安》玩穿越时空，女主角侥幸不死，重回凶案现场，身边多个嫔妃环绕，有人脸凶，有人假笑，善恶难测，才躲过一箭，一箭又来。她须自保，更要查案，还不忘守护不知是忠还是奸的妹妹。同样不容易的是，她夹在辜负她信任但余情未了的夫君，以及对她自小心生爱慕且随时可能脱缰的野马弟弟之间，真的有够忙的。

《荣华令》的女主角虽是平民，命运同样凶险。她只身嫁入大宅，如同从狼窝掉入虎穴，先前只须跟坏心肠的继母和同父异母的妹妹斗法，但办完冥婚，却被主母和“已故”夫婿的两个妾侍环绕，斗智斗勇，随时防备明枪暗箭的袭击。

看这样每集十来分钟的快节奏短剧，坏人突袭不啰唆，好人反击不拖拉，高潮一波接一波，怎一个爽字了得。尽管两部剧情套路相似，但不得不承认，该有的或意外的反转都有，而且几个主角其实都演过长剧，如《兰闺喜事》《花间令》《九重紫》《百花杀》等。虽然外界认为他们是因为混得不好被跻入短剧赛道，但他们的表现一点都不差劲，没有给人“次要演员”的感觉。

看完微短剧的初体验是真不错，但我还是偏爱更注重细节，讲究内涵，情感描写绵长更引人回味的长剧多些。我警惕自己，短剧偶尔塞时间看看可以，但别像抽鸦片一样，爽后还要更爽，欲罢不能，那是没有回头路的呀！