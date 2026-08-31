The Hidden Shadow

可在Netflix观看

如果有一天，一场意外让你拥有另一个人的身份，你会选择逃跑，还是以新身份生活？

Netflix泰剧“The Hidden Shadow”从一起直升机坠毁事故展开。原本靠写作勉强维生的Jilla，因这起意外，被迫顶替已故名媛Claire的身份，踏入了陌生的上流社会。然而，这并非一场简单的身份交换。生前性格强势、脾气暴躁的Claire，为了得到想要的一切不择手段，让本就复杂的家庭关系更加紧张。随着Jilla逐渐走进Claire的生活，她发现在这个看似光鲜亮丽的世界背后，隐藏着许多不为人知的秘密与人心险恶。

早春晴朗

The Early Spring

可在Netflix观看

《早春晴朗》围绕尚之桃（左，孙千饰）和栾念（井柏然饰）的相遇展开。（互联网）

霸总爱上职场小白的故事，在都市爱情剧中并不少见，《早春晴朗》也是如此。不过与一般都市爱情剧不同的是，这部剧更关注两人在爱情之外，如何成长为更好的自己，并最终有资格站在彼此身边。

改编自姑娘别哭的同名网络小说，《早春晴朗》围绕尚之桃（孙千饰）和栾念（井柏然饰）的相遇展开。来自普通家庭的尚之桃，带着不算亮眼的学历背景来到北京，进入顶尖广告公司，在高压的职场环境中跌跌撞撞地寻找自己的位置。栾念则天赋出众，工作能力惊人，同时也是说话毫不留情，对自己和别人都十分苛刻的上司。

一个是拼命想证明自己的员工，一个是从来不须要向任何人证明什么的上司。这样的两个人相遇，会擦出怎样的火花？