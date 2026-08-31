（香港讯）已故乐坛天后梅艳芳的母亲覃美金（梅妈）8月30日离世，享年102岁。港媒“hk01”报道，长子梅启明原本对母亲过世毫不知情，直至接获媒体询问才得悉，并赶往医院送母亲最后一程。他表示将负责办理母亲的身后事，并拟向梅艳芳设立的信托基金申请丧葬费。

梅启明在医院外受访时，难掩不满，称母亲出事后没有亲属通知他，自己竟要从媒体口中得知消息。他说，与母亲上一次见面已是两年前，但强调母子关系无法真正切割，“没有什么断不断绝，一辈子都是妈妈。”

谈及梅妈的身后事，梅启明表示倾向土葬，希望能为母亲风光大葬，并认为自己责无旁贷，“不是想不想处理，而是根本就该由我处理。我是唯一的儿子，弟弟妹妹都走了，我不处理，谁来处理？”

称目前从事园艺工作

梅启明透露自己目前从事园艺工作，反问：“我不工作，怎么生活到现在？”他强调有能力负担丧葬费，但计划向梅艳芳设立的信托基金申请支付梅妈的身后事开销。若申请遭拒，他扬言不惜对簿公堂：“如果最后这一部分基金不肯处理，我一定会上法庭，告到底。”

对于梅妈离世后，信托基金余款将全数捐作慈善、他可能分文不得的说法，梅启明不反对善款捐给慈善机构，因为这符合梅艳芳生前乐善好施的作风；但若款项落入“别有用心的人”手中，他绝不会罢休。

梅启明也透露，在医院见到侄子，但双方没有交谈。他虽对部分家人的处理方式感到心淡，却表示不会阻止任何人出席丧礼：“无论是仇家还是谁，到了这一刻，我都会放下，先让老人家安息，其他事情日后再说。”