（香港讯）早前为《功夫女足》宣传忙碌的周星驰，相约一众《少林足球》演员聚餐，席间不仅关心老搭档的身体状况，还表示愿意为他们牵线介绍工作。田启文8月29日出席活动时透露此事，欣慰周星驰的转变，感动直言：“他醒了。”

田启文说，一众“师兄弟”早已有意相约聚餐，早前适逢黄一飞和陈国坤先后庆生，两场聚会均有邀请周星驰，但对方当时忙于宣传《女足》，未能出席。直到前两天，周星驰主动提出再约一场饭局，并表示由他请客。

被问及为何没有公开聚会合照，田启文称，大家都没有拍照的欲望，只关心接下来有什么赚钱计划。周星驰关心众人近况，询问大家是否有工作，并有意为他们牵线搭桥。

田启文认为，周星驰有这份心意已十分难得，尤其念旧更是难能可贵；对方百忙之中仍惦记着一班老兄弟，令他深受感动。

这次的《少林足球》聚会遗憾少了已故的吴孟达。田启文认为，这或许也是触动周星驰主动约饭的原因，不然再过几年，可能又有人“缺席”，因此大家应趁身体尚算健康时多聚一聚。他也向港媒澄清，自己与周星驰并无不和，更无意揭对方疮疤，两人还是老朋友。