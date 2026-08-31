（综合讯）香港影后惠英红与新生代演员张宥浩主演的电影《数到三》，聚焦东亚家庭“以爱为名”的窒息式掌控，并牵出一场交织仇恨、救赎与换心疑云的谜局。戏外，两人也共同经历一场惊险的坠楼意外，惠英红更因此断了六根肋骨。

惠英红日前出席活动时透露，拍摄一场四层楼高的吊钢丝戏时，剧组突遇台风来袭，张宥浩的安全绳在半空中意外断裂。千钧一发之际，她本能地单手死死抓住绳索，奋力将几乎坠落的张宥浩拽回。

虽然成功救下张宥浩，惠英红却因承受猛烈的拉扯冲击，当场断了六根肋骨。

事实上，她早在彩排时便裂了两根肋骨，开拍第十天两根脚趾骨裂。尽管如此，她仍拒绝停工，也坚持不用替身，全程亲自上阵，事后更轻描淡写地将意外事件称为“小插曲”。

张宥浩回忆起那场意外仍深感愧疚。他说：“如果不是红姐拼尽全力伸手拉住我，后果不堪设想。”

这起事件也让两人结下深厚的忘年交情谊。向来喜欢为合作演员编排“宝贝编号”的惠英红，起初将张宥浩排在第43号，在对方撒娇央求下，一路破格提拔为第24号。惠英红更感性发文，大赞张宥浩真诚精湛的演技，“没有你的（角色）余景阳，就不会有我的战玉梅。”

张凌赫是“宝贝18号”

中国大陆当红男星张凌赫过去获惠英红封为“18号宝贝”。虽然没有参演《数到三》，张凌赫早前仍在微博为电影打气：“一二三，红姐，我们影院见！希望电影《数到三》‘实发’（18谐音没，也有‘包发财’的意思）！”

张凌赫（右）是惠英红的“宝贝18号”。（互联网）

惠英红随即回应：“谢谢我的18号宝贝，借你吉言，《数到三》实发！”

张凌赫主演的剧集《逐玉》播出时，惠英红也曾称赞剧集并呼吁观众追剧。