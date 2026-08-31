（好莱坞讯）好莱坞影星“阿汤哥”Tom Cruise（汤姆克鲁斯）与Nicole Kidman（妮可基曼）的1990年经典赛车电影《霹雳男儿》（Days of Thunder），确定推出续集。两人当年因戏结缘，并在同年结婚，最终在2001年离婚。时隔多年，这部昔日“定情作”再度发动引擎，陪伴阿汤哥驰骋赛道的女主角则换成Anne Hathaway（安妮哈撒薇），为续集注入全新火花。

阿汤哥近日在社媒晒出与Hathaway站在赛车旁的合照，宣布续集将在2028年登上大银幕。Kidman目前尚未确认参演，原班人马中也只有阿汤哥确定回归。

Hathaway并非接替Kidman当年的角色，而是饰演一名身兼工程师的车队老板。她与阿汤哥在片中的关系如何发展，目前仍保持神秘。

首集由名导Tony Scott（东尼史考特）执导，以美国纳斯卡（NASCAR）赛事为背景。阿汤哥饰演年轻车手Cole Trickle。续集中，他将再度饰演同一角色。当年的车坛新秀经过数十年岁月洗礼，将以什么身分与姿态重返赛道，成为一大看点。

美媒《综艺》（Variety）报道，续集将由美国导演Jonathan Levine（乔纳森莱文）执导，阿汤哥也将参与制片。派拉蒙已将美国上映日期定于2028年6月2日，距离首集面世整整38年。