一向以型男形象示人的新加坡演员陈泂江，这回暂别结实身材，让肚腩抢镜。

他8月30日在社媒晒出三张为10月上映的新加坡电影《脚踏实地》增肥的上身照，只见腹肌暂时“休假”，肚腩正式“营业”。他写道：“是的，那就是我。来认识我饰演的Malcolm，接下来还会有更多分享。”

他说，这就是为电影增重的真实模样，“我一度认不出镜子里的自己，而这还只是整个蜕变过程中的一个阶段。”

顶着肚腩在网上大方“见客”，他按下发布键前可曾犹豫？他回复《联合早报》短信时说：“为电影没偶包，豁出去了。”

星友围观陈泂江肚腩

肚腩照曝光后，艺人朋友纷纷涌入留言区，妙语连珠，互动逗趣。

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曾演过他母亲的郑琬龄留言：“儿子，我佩服你的牺牲，继续加油。”陈泂江回应：“谢谢妈咪！”刘谦益也赞他敬业，他回喊“谢谢老爸”。李铭顺赞“做得好”，他恭敬回应：“谢谢偶像。”

（取自陈泂江IG）

《金色大道》难兄难弟田铭耀赞“Power brother（太强了，兄弟）”，陈泂江反问他：“可爱吗？”

沈志豪难以置信，怀疑照片是AI制作，他幽默回应：“AI拒绝了我。”胡佳琪夸他“人帅就是帅，肚子大还是帅”，他故作怀疑：“有帅吗？”

被打趣“第三胎”来报到

郭慧萱打趣说传闻果然是真的，陈泂江的“第三胎”要来了。已是两子爸爸的他顺势接梗：“是的，我正怀着第三个！”Das DD则笑称，这种身材自己轻易就能办到，而且早已准备就绪。

同片演员江伟南（Simonboy）爆料，记得陈泂江当时一餐当两三餐吃。陈泂江反问：“我是不是不小心连你的午餐也吃了？”曾诗梅、徐彬、吴清樑、朱哲伟、李腾、郑可为、陈丰谚、孙文海及王智荟也留言支持。

陈泂江2025年11月接受《联合早报》访问时说，为让增重效果明显，体重至少得增加双位数，但不愿公开具体目标，以免鼓吹不健康的增肥或减肥方式。

平日热爱运动的他，增肥后裤子穿不下，也更容易发热、流汗和气喘，感觉就像“每天扛着一包米到处走”。

他一度靠快餐催肥，却因皮肤敏感，炸物吃多便开始长痘。更大的挑战，是电影后半段还得减重，他也曾担心体重会“回不去”。如今看来，陈泂江不只回得去，还把这段暂别型男路线的过程，变成新片上映前最有“分量”的宣传。

讲述中年毒贩为重新找回人生节奏，踏上长跑之路的《脚踏实地》由朱哲宇执导，10月8日公映。