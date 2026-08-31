本地的肾脏透析基金（KDF）成立30周年，星期天（8月30日）晚上在新传媒剧院特别呈献音乐故事图景《守护肾命的光》，结合戏剧、音乐、舞蹈及真人分享，透过五名肾脏疾病患者的人生故事，借此传递及早检测、及时治疗的重要性，以及进一步了解透析护理。

五名患者分别是洗肾长达28年的卓宝玉、因中风后开始洗肾的许文忠、患遗传性多囊肾病的谢贵春、投入义工服务的Nur Hafizah Mohd Samsuri，以及与妻子携手抗病的萧锦洪。

郑惠玉与艺人现场作画

除了在星期天晚上的活动上饰演病患谢贵春，阿姐郑惠玉之前也到KDF与病患交流，她说最大的感触是：“健康无价，照顾身体是很重要的个人责任。”

演出者的画作象征众人在困境中凝聚力量、寻找希望。（截自视频）

社会统筹部长兼保健卫生部长王乙康担任活动主宾。星期天晚上演出的一大重头戏是由郑惠玉、陈澍城、朱厚任、王禄江等艺人，以色粉共同完成一幅画作，象征众人在困境中凝聚力量、寻找希望。节目尾声，由董姿彦献唱《阳光总在风雨后》，为演出画下温暖句点。

首次在舞台上绘画的郑惠玉接受《新明日报》访问时说，十多名演员必须在有限时间内完成一幅画作，但因为每个人对色彩的理解不同，过程充满挑战。“一开始觉得是不可能的，可是大家齐心合力，最后还是成功在最短时间内呈现出来。”

参与演出后，郑惠玉最大的感触是“健康是无价的。（胡淑微摄）

没筹款 盼公众关注肾病

这次节目不以筹款为目的，而是希望通过演出加强公众对肾病的认识。郑惠玉希望节目能带来感染力和启发性，让大家了解肾病对身体造成的影响，若患上了肾病，也要积极去面对，因为身边仍有家人、朋友及社会机构提供支持。

鐘琴串联五故事

主持人鐘琴在节目中饰演社区舞蹈老师，负责串联五个病患故事，其中病患Nur Hafizah的故事特别让她感动。“她把洗肾当生活的一部分，就像我们每天要洗澡一样。洗完之后，她还是继续做自己想要做的事，甚至申请到女儿的学校当义工。我从她身上学到了不轻易放弃，勇敢地面对生活。”

《守护肾命的光》节目主持人郭亮（左）和鐘琴。（截自视频）

郭亮：真实故事推广有意义

郭亮担任节目主持及故事叙述者，认为以真实故事推广肾脏健康非常有意义，希望节目让公众真正理解患者面对的困难。他也坦言，年纪渐长后，对这些病患故事感触更深。“将心比心，别说28年，28个月连续做同一件事情，而且还不见得好。那个心情……”

郭亮也透露，自己平时会定期做健康检查，也会在妻子的提醒下注意饮食，并保持适量运动。