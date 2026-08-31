相隔15年，F1赛车再次开进乌节路，韩国女团BABYMONSTER也惊喜现身助阵！六名成员Ruka、Pharita、Asa、Ahyeon、Rami、Rora与Chiquita，星期天（8月30日）下午亮相“Orchard Ignition”活动，为赛车挥旗之余，还体验“Hot Lap”的极速激情，与粉丝近距离互动。

星期天户外气温超过33摄氏度，艳阳高照，仍无阻逾千名粉丝的追星热情。活动开始前，乌节路两旁已挤满人潮，不少粉丝撑伞、戴帽及手持小风扇抵挡烈日，有人更一早到场抢占有利位置，只为一睹偶像风采。

随着人潮不断增加，有人转往幸运商业中心二楼走廊，也有人站上凳子，甚至让朋友背起，希望越过人群看清现场。

粉丝们在烈日下追星。（取自网络）

BABYMONSTER终于登场时，四周瞬间爆出尖叫声，粉丝纷纷高举手机抢拍。虽然六人亮相仅约10分钟，也没带来歌曲表演，但成员频频挥手、送上“饭撒”（粉丝福利），仍让苦候多时的粉丝大呼值得。

有粉丝分享，虽在烈日下曝晒两个小时，但看到成员积极回应后直呼“值得了”；也有人对没有表演略感失望，仍大赞成员可爱漂亮。另外，有粉丝为了见偶像从一大早便到场，晒足一天太阳后兴奋表示，希望成员在炎热天气下完成活动后能好好休息。

BABYMONSTER魅力不可挡。（取自网络）

现场除了追星人潮，也聚集大批赛车迷。F1赛车轰鸣声响彻乌节路，加上BABYMONSTER粉丝此起彼落的尖叫声，让乌节路为即将在10月9日至11日举行的F1新加坡大奖赛提前预热。

成员体验坐赛车

BABYMONSTER星期天还由车手弗雷德里克·维斯蒂（Frederik Vesti）载着体验“Hot Lap”（指由专业车手开车载着乘客高速绕场飞驰的项目）。

成员之一Ahyeon事后直呼速度“比预想中快多了”，让她大感震惊。她说亲身体验后，对维斯蒂有了全新的敬意，并感谢对方让自己度过开心的一天。成员体验结束后纷纷搞怪自拍，兴奋之情溢于言表。

Ruka最爱睡

活动期间成员也展现私下逗趣一面。Pharita被问到“BABYMONSTER在飞机上谁会第一个睡着？”她毫不犹豫点名Ruka，笑指当然是团内最爱睡觉的她。

简单一道问题意外曝光成员的小习惯，也让现场粉丝看到了六人舞台以外活泼的一面。