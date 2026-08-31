夯曲包括《小半》《走马》的中国创作歌手陈粒8月30日与友人现身阿那亚虾米音乐节，期间遭一名男子从身后环抱，对方更疑似触碰她的胸部。相关画面在网上疯传后，男子被认出是天后王菲的多年好友、摄影师Ryan。

窦靖童日前参加阿那亚虾米音乐节演出，母亲王菲、妹妹李嫣及一众友人到场支持。网上流传的画面显示，戴着墨镜和口罩的陈粒当时手持饮料，专心欣赏台上演出。站在一旁的Ryan疑似酒后突然从后方环抱她，过程中被指触及她的胸部。陈粒察觉后立即挣脱并将他推开，随后朝他比中指表达不满。

“Ryan性骚扰”登热搜 男方解释道歉

视频曝光后，“Ryan性骚扰”话题登上微博热搜。尽管有人以“喝醉了”、双方也许熟络，甚至Ryan的性向为由替他辩解，但大批网民仍认为，无论是否饮酒、彼此是否熟识，都不能成为肢体越界的借口。

随着舆论持续发酵，陈粒在社媒回应，说明Ryan是朋友，众人当晚玩得很开心，也喝了些酒。她说，对方事后已经向她道歉，“现场片段衍生出很多过度解读，希望此事就此落幕，勿牵连无关的人。没后续咯。”

Ryan发文道歉，坦言自己当天在音乐节喝醉，确实是失态了，明知即使与陈粒认识多年，朋友间也不该出现如此越界行为。他强调，已经向陈粒本人道歉，并向社会大众致歉。

Ryan与王菲相识十多年，原是她的死忠歌迷。擅长摄影的他，在王菲2010年北京复出巡演期间拍下不少经典舞台照，机缘巧合下获王菲本人看见，两人也从线上互动，逐渐成为现实中的好友。如今，Ryan仍负责拍摄及整理王菲的大量影像素材。