（香港讯）“2026香港小姐竞选”决赛8月30日圆满落幕，26岁的佳丽袁丝珩摘下冠军，邓匡闵和李泽欣分获亚军及季军。当晚的司仪阵容同样抢眼，由马国明、萧正楠、曹永廉、陆浩明及郑衍峰联手主持。

陆浩明与郑衍峰主持经验丰富，马国明、萧正楠及曹永廉则负责发挥搞笑本色。其中，马国明首次担任大型节目司仪，虽然开场前坦言紧张得双脚发抖，但整晚表现淡定，顺利完成任务。

马国明、萧正楠及曹永廉登场时，先自夸获邀主持是因为都是“靓仔”。萧正楠赞马国明牛高马大，随后话锋一转，突然夸他皮肤好，“其实他的皮肤真的很好，完全不需要滤镜的。”

这番话明显意有所指。无线剧《夫妻的博弈》开播后，主角马国明的外貌曾掀起话题，因镜头下的他皮肤白皙光滑，不仅皱纹和毛孔几乎隐形，如此强烈的“磨皮感”，让不少观众直呼剧集仿佛开了“十级美颜滤镜”。

港姐佳丽袁丝珩（中）摘下冠军，邓匡闵（左）和李泽欣分获亚军及季军。（互联网）

面对好友的话中有话，马国明没有尴尬，反而露出招牌“天然呆”反应，笑着接招。

节目结束后，三男一同受访。被问及会给自己的主持表现打多少分，马国明不敢评分，笑说：“我到现在还在背‘待会儿见’和‘明年见’！”

曹永廉则搞笑补上一刀说：“如果连‘待会儿见’和‘明年见’都说错，其实就要解约啦！”