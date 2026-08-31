新加坡千万票房导演梁志强新片《英雄无名》（Ah Boys To Firefighters，以下简称《英雄》），8月31日中午在榜鹅消防局举行媒体探班。影片将是2027年农历新年贺岁档强打片，由J Team Production制作，mm2及嘉华院线联合发行，预计10月初杀青。

《英雄》故事围绕新加坡民防部队，聚焦新兵的训练过程，以及他们在救灾任务中所经历的挑战与考验。剧情同时穿插战友之间的友情，呈现消防员鲜为人知的一面。

距离上一部“新兵”电影《新兵正传4》近10年，这一次在《英雄》里，“老鸟”和“新兵”换上重达10公斤的消防服和装备冲火场，新旧“Ah Boys”擦出新火花。

梁志强（中）与林俊良（右起）、张智扬和叶荣耀为新片重聚。左一为第一次拍电影的Zhin Sadali。（关俊威摄）

上了三天“消防速成班”

对张智扬（37岁）、叶荣耀（32岁）和林俊良（39岁）而言，重返梁导剧组让他们倍感温馨，三人笑言“像儿子回到了爸爸身边” 。林俊良说，虽然时隔10年再拍“新兵”电影，所幸三人平时都努力维持最佳体能和状态，“我们看起来不会那么老啦，哈哈哈！”

从军营走向火场，面对的是巨大的体能挑战。为此，演员们在民防学院接受了三天的魔鬼“消防速成班”。张智扬感叹，训练的艰巨远超想象，三人也对民防部队人员的工作肃然起敬。

叶荣耀说：“我们不仅要在短短1分钟内穿戴好极其闷热、重达15至20公斤的避火服与呼吸器，还需高强度训练背负伤员、高空疏散及操控高压水枪，是体能大考验。”

梁志强（中）携新人报到，他们是Luqmaan Hakiim（左起）、陈昱仁、蔡常勇和Kiki Darling。（关俊威摄）

Ah Boys更怕烈火

对比《新兵正传III：蛙人传》的水下拍摄，张智扬和林俊良直言，“火”比“水”更令人恐惧。张智扬说：“拍蛙人潜入水底，还能感受到平静，但在猛烈火场当中，环境是极度混乱、滚烫且令人窒息，几乎听不到和看不清周围的一切。团队里只要有一人没能配合，任务就会失败。这让我们对现实中冒着生命危险冲入火场的民防人员产生崇高敬意。”

戏里戏外，“老兵”们都有了身份转变。戏中，张智扬饰演的长官Encik Ong是严厉导师，戏外，他也担任“导师”提携新人。在英语长剧“Yes Captain!”里饰演监狱官的Zhin Sadali，在《英雄》扮演消防队长（Rota Commander），他说：“这是我第一次拍电影，还要当消防队长，体能和心理挑战巨大。非常感激张智扬在片场毫无保留地传授秘诀和贴士，让我更好地掌握角色。”

张智扬（左起）、林俊良、叶荣耀和Zhin Sadali分享拍摄趣事。（关俊威摄）

男主角海选中脱颖而出

为了赋予“Ah Boys”IP全新生命力，梁志强通过海选物色了四名背景迥异的年轻演员。他们在社交媒体公开试镜中从千多人脱颖而出，角色既接地气又各具特色。

28岁的陈昱仁饰演男主角Ayden，性格热血暴躁，不顾母亲（杨雁雁饰演）极力反对，偷偷加入民防部队。与杨雁雁在片中有不少精彩母子戏，陈昱仁不愿剧透，仅说：“和‘妈妈’的戏可能会让观众看到哭哦……”他也坦言，自己虽有四年电视演出经验，但《英雄》是电影处女作，参与过程新鲜刺激。

男主角陈昱仁从千人海选中，被主创团队相中。（关俊威摄）

蔡常勇是拥有百万粉丝的马来西亚网红，梁志强说，他是《英雄》进军大马市场的“秘密武器”，让蔡常勇忍不住笑说：“压力和责任都很大啊。”

22岁的Luqmaan Hakiim饰演默默守护队友的“胆小鬼”，梁志强看中他外表清瘦，一副可爱天然呆，更大赞他的演技极具爆发力，哭戏表现到位。28岁的Kiki Darling饰演团队中“懒散”的一员，说话语速极快且极具幽默感。Kiki虽无表演经验，但梁志强说他胜在有天分，是角色当中的喜剧人物。

Luqmaan Hakiim（左起）、陈昱仁、梁志强、蔡常勇和Kiki Darling与记者分享参演心情。（关俊威摄）

梁志强无惧粤语贺岁片抢滩

纵观亚洲电影本地票房10大排名，梁志强的四部“新兵”IP电影全部入列。《新兵正传II》以790万元稳坐榜首，《蛙人传》以762万3000元排名第三，《新兵正传》以621万8000元排名第六，《新兵正传IV》以505万元排名第10。

之前的《新兵》都大卖，时隔10年推出新作，梁志强是否有“自己超越自己”的票房压力？他莞尔一笑，说：“我尽力啦。”

梁导（右二）在现场指挥大局。（关俊威摄影）

随着新加坡对方言政策的逐渐放宽，2027年贺岁档或将迎来多部香港和马国的粤语电影，市场竞争势必空前激烈。面对外国片汹涌的抢滩之势，梁志强自信又从容地说：“欢迎大家来看，我一点也不会害怕……最重要的是，你能不能讲出一个好故事。只要故事讲得好，观众看得开心，票房自然就会有了。”