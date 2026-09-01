重器

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由黄景瑜和蒋奇明领衔主演的33集中国剧《重器》，以1979年至1997年中国法治进程为背景，聚焦改革开放后首批法学生群体的成长与蜕变。

故事围绕陈一众（黄景瑜饰）、余高远（蒋奇明饰）、张丽慧（张佳宁饰）、夏英杰（姜珮瑶饰）和陆则铭（闫佩伦饰）五名法学院毕业生展开。毕业后，他们投身司法系统，在不同岗位上经历考验：陈一众辞职深造并参与法律修订，夏英杰坚守正义因公殉职，张丽慧则为平反陈年冤案不懈奔走。该剧案件取材于十余个具有时代标志性与社会话题度的真实司法案例，通过制度演进与人物成长的双线结构，展现司法生态变迁。

兵自风中来

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欧豪在《兵自风中来》中经历了从锋芒毕露、桀骜不驯到沉稳坚毅的成长与蜕变。（取自剧集微博）

黄景瑜在2022年杀青的中国军旅剧《兵自风中来》中重拾军人“老本行”。该剧不仅集结他与欧豪两名圈内公认的硬汉小生，更有刘奕君、侯勇、李幼斌等实力派戏骨，是一部属于男人的热血之作。

36集《兵》讲述郭子剑（欧豪饰）在一次军事演习中不满“走过场”，假传指令要求“真打实抗”，虽引发争议，却获上级赏识，破格提拔为合成营营长。不过之后，他因对抗失误致战友重伤、首长被俘，面临处分与转业危机。几经波折后，郭子剑重回部队，投身科技转型与新型战法创新，最终带领新质合成部队在实战化演练中脱颖而出。