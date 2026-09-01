蝉

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香港影帝吴镇宇、钟楚曦和郑云龙领衔主演的21集悬疑剧《蝉》，将镜头对准法律与人性的深渊，讲述刑辩律师丁宁（钟楚曦饰）、法官余颂凡（吴镇宇饰）和律政精英赵屹杰（郑云龙饰）在一桩桩刑事案件中，在法理与人情的边界相互撕扯，暗中博弈，同时又惺惺相惜，最终携手破解错综迷局。

“蝉”的意象贯穿始终，暗喻那些在黑暗中默默隐忍，只为一朝破土鸣夏的力量。全剧以“螳螂捕蝉，黄雀在后”的人性博弈为核心，三人各怀隐秘，皆处于蛰伏状态，互为猎手亦互为猎物。

开篇是一桩备受关注的养老院老太太性侵案。七十多岁的老太太指控遭二十多岁的男护工侵犯，丁宁接手时发现事有蹊跷，成功说服男护工改变认罪并台下收钱的想法。案子耸动吸睛，案情的反转也有些意想不到，这里就不剧透了。

钟楚曦展现全新一面

近年悬疑剧中的女性角色大多带有宿命感和悲剧性，不容易驾驭。正因如此，流量女星一般不常涉足悬疑题材，因为这样的角色须要剥离偶像滤镜，触碰人性幽暗。

2025年悬疑剧《借命而生》让我对钟楚曦刮目相看，她饰演秦昊的妻子刘芬芳，是一名在肉联厂上班的女工，在丈夫经历命运起落时不离不弃。约一年后，钟楚曦在《蝉》中摇身一变成为干练隐忍的律师丁宁，这个充满破碎感的角色同样不好拿捏。她的生父是绑架犯，继父是刑警，多年前生父卷入的旧案让她留下了阴影。钟楚曦近乎素颜与干练的扮相，跟刘芬芳的市井俗艳形成强烈反差，让观众看到了她全新的一面。

单单从开篇的剧情里，就能在钟楚曦身上看到角色的信念感。她恪守职业准则，愿意顶着舆论非议为涉嫌强奸老太太的男护工辩护。除了律师的使命感，她执着于追求真相也因为跟父亲有关的这一道伤口从未愈合。

剧中吴镇宇与孙子的互动，真挚动人。（取自剧集微博）

庆幸保留吴镇宇原声

与其听完美却不贴脸的配音，相信不少观众跟我一样，宁愿听吴镇宇真实的港普。

吴镇宇饰演罹患阿尔兹海默症的法官余颂凡，同样有着一段痛苦的过去。多年前，他因遭报复导致妻儿在一起交通意外中丢了命。多年后，他得知原来自己有一个孙子杨阿五（王俊喆饰），这个孩子的出现，如同照进他生命里的一束微光。

吴镇宇以原声上阵，有网民认为他的台词让人出戏，我反而庆幸剧组保留了他的港普原音。首先，吴镇宇拍戏多年，观众对他的语调、咬字等再熟悉不过。他的声线辨识度极高，无论找谁配音，那种“音画不贴脸”的出戏感恐怕更严重。此外，声线本就是演员表演中不可分割的一部分，更别说像吴镇宇这般的影帝级演员。他的华语台词功底或许不是最完美，但绝对是最真实、最无违和感的表达。

王俊喆演技细腻自然

曾出演《度年华》《南部档案》等剧的童星王俊喆，在《蝉》中饰演在偏远乡村生活的杨阿五。作为整部剧的关键人物，全剧核心悬疑点之一是他的身世之谜。余颂凡一直以为他是自己的亲孙子，将他接回家照顾，却不知道这个懵懂的小朋友其实是一枚棋子。王俊喆饰演的杨阿五十分讨喜，从出场时孤僻防备、不善沟通，到后来与余颂凡相依相伴的真挚祖孙情，他都诠释得细腻又自然。

郑云龙饰演的律政精英赵屹杰登场没多久，已被网民贴上“斯文败类”标签。（取自剧集微博）

至于郑云龙饰演的律政精英赵屹杰，外表温文尔雅，实则游走于灰色地带，登场没多久已被网民贴上“斯文败类”标签。其实赵屹杰是一个有成长弧光的角色，从一开始为了利益不择手段，到后来被丁宁的坚韧和余颂凡的执着打动，内心深处逐渐被唤醒。