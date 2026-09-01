（综合讯）香港名导王晶近日在YouTube频道访谈中大胆开炮，直言“中国大陆顶流都不会演戏”，迅速掀起热议。不过，他的矛头并非单纯指向演员的个人能力，而是揭露流量经济主导下，影视行业长期存在的生态矛盾。

王晶指出，中国大陆演员之间出现明显的“两极化”现象：顶流男女主角负责扛起流量，但缺乏演技；反观一众配角，个个演得龙飞凤舞，撑起整部作品的表演质感。

王晶时不时在个人YouTube频道中畅谈娱乐圈现象。（互联网）

王晶认为，问题的症结在于当红艺人忙于应付大量商业活动，经纪公司以他们的时间换取利益，令艺人难以静下心钻研剧本、揣摩角色。他强调，这番话并非针对任何特定演员，而是对整个影视产业生态的观察。

王晶的言论进一步挑起“流量与演技”的对立，也戳破了“主角负责流量，配角负责演技”的行业现象。不少网民认同他的观点，认为这番话戳破了娱乐圈的乱象，也提醒外界反思将艺人视为“一次性消耗品”的行业生态。

不过，也有人认为王晶的论调过于武断，并以肖战、易烊千玺等新生代男星为例，指出他们近年演技有所进步或获得奖项肯定，证明仍有流量明星努力磨炼表演，不应一竿子打翻一船人。有人提出，王晶自身也身处商业体系，过往作品同样依赖流量明星，轰其言论虽有道理但略显讽刺，质疑他根本在博取话题热度。

看不起孙宇晨作法

中国大陆女星景甜近日遭富豪孙宇晨自曝恋情，更公开两人交往内幕及金钱纠纷，令这段感情风波闹得沸沸扬扬。王晶对此也发表看法。

他认为分手见人品，“男孩子花的钱，要女方退回来，那真的太没有风度了，我看不起他，太低级了。”他认为，真正有风度的男人不会说前任半句坏话，“做得漂亮体面，往后还会有大把女孩喜欢你。”

此外，曾与景甜合作的于正也发长文力挺她，称“景甜真的是个蛮好的女生”。他忆述，景甜拍摄《班淑传奇》时已经走红，却仍像新人般接受试镜，表现也获得导演和平台认可。不过，于正坦言，自己当时受网络舆论影响，对她抱有偏见，不仅压低片酬，还要求她与自己及工作人员一同入住影都宾馆招待所。

于正原以为景甜会因住宿环境欠佳而打退堂鼓，没想到她二话不说便搬了进去，与工作人员同吃同住、一起钻研剧本。他更称，景甜表现出色，“全剧组没有一个人不喜欢她”。

后来，于正为捧新人筹拍《正好遇见你》，邀请景甜客串一角，她连角色都没细问便一口答应，并称于正是第一个邀请她拍电视剧、肯定她演技的人，因此无论如何都要来帮忙。于正借此大赞她有情有义。