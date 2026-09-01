（综合讯）凭古装剧《琅琊榜》走红的43岁中国女星王鸥，2016年与当时仍是杨幂丈夫的刘恺威合作《莽荒纪》期间，被曝深夜共处一室“对剧本”。事件被网民戏称为“夜光剧本”，而刘恺威的工作人员当时回应，两人只是正常讨论剧本；2021年，王鸥与小四岁的相声演员何九华传出恋情；2023年又被曝怀孕，但她始终未正面回应。

2025年12月，王鸥被拍到带着一名两岁女童逛公园，当时仅称对方是表姐的女儿。近日，她再被拍到与保母一同送女童上课，8月31日松口承认：“我目前独自养育一个孩子。她是我生命里很珍贵的礼物，带给我很多温暖与力量。”

王鸥8月31日发微博，承认养育一个孩子。（取自王鸥微博）

三年前，王鸥与相声演员何九华交往期间，男方曾被狗仔拍到在车内向一名圈外女子索吻，随后进入对方住处逗留约一小时，离开后再返回王鸥家，因而被质疑脚踏两条船。当时更有狗仔爆料，王鸥已怀有身孕。

何九华被偷拍后，王鸥始终对感情状况三缄其口，也未曾承认生女。直到三个月前，何九华在节目中自曝育有一名两岁女儿，透露女儿爱看大象、喜欢蓝色，自己也常陪她读唐诗。不过，他全程未提及孩子的母亲。

王鸥如今终于松口承认育有一女，同时希望外界不要过度聚焦她的私人生活，给孩子留下一个安静、自在的成长空间。