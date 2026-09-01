（综合讯）42岁的中国男星包贝尔日前遭爆与一名红发女子在酒店房间独处七小时，引发出轨疑云。他执导的新剧《囧徒之预演告别》（以下简称《预演告别》）开播在即，导演署名却临时遭撤换，疑似剧组为规避风险，与他切割。

由包贝尔执导的网络剧《预演告别》原定8月31日上线，由徐峥监制，贾冰、田嘉瑞主演，包贝尔的妻子包文婧也名列主演阵容。不过，有网民发现，包贝尔卷入风波后，剧集海报及预告片已不见他的名字，导演署名只见苏训辉，疑似遭剧组除名。

此前，中国狗仔刘大锤8月26日发布视频，并爆料包贝尔在8月中进入红发美女房间，独处约七小时，直到隔天早上才离开。

中国狗仔贴出视频指包贝尔（右图）与红发美女（左图）在酒店房间独处七小时。（互联网）

刘大锤写道：“8月中一红发美女现身包贝尔住的酒店，第二天晚上两人先后来到同家火锅店，吃完后两人也是前后脚离开。此时已经凌晨一点，美女回房间的路上就开始发消息，三分钟后包贝尔来到美女门前，谨慎拉上走廊窗帘后才进门。直到次日上午八点他才出来，在自己房间换了身衣服他就去上班了。”

妻子对他一见钟情

包贝尔因为演出古装剧《宫锁珠帘》、电影《致我们终将逝去的青春》，以及热门综艺节目《奔跑吧兄弟》第二季打响知名度。

他与同为北京电影学院学生的包文婧相恋多年，婚后育有两名子女。他卷入偷吃疑云后，瞬间引起广大网民关注，相关话题还登上微博热搜。

据知，包文婧对包贝尔一见钟情并主动追求，甚至曾直接在宿舍楼下堵人表白。包文婧曾说“如果不跟我在一起，我就用烟头烫自己”，随后真的拿烟头往手臂烫，包贝尔才答应交往。

两人爱情长跑多年，2014年登记结婚。据报道，包贝尔求婚时曾许下“一辈子一定与你生死相依”的誓言。包文婧过去曾多次在节目中展现对丈夫的崇拜，甚​​至直言“害怕合作的女演员爱上他”。

包文婧在2025年生下第二胎，并曾于直播中哽咽透露自己产后忧郁。当时包贝尔曾回应“一直生就永远没有产后啦”，引发全网集体挞伐。