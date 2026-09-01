（台北讯）歌坛“东方不败”张清芳8月31日迎来60岁大寿。台湾《壹苹新闻网》报道，在演艺圈及商界拥有超强人脉的她，日前接连举办两场生日派对，首场由富邦集团董事长蔡明忠、富邦金控董事长蔡明兴设宴，并邀请到张小燕、王伟忠夫妇、卜学亮、警政署前署长王卓钧等各界好友齐聚。张清芳身穿低胸羽毛礼服，脚踩高跟鞋亮相，举手投足尽显女王气场。

另一场生日派对则由知名经纪人陈镇川号召，曾馨莹、关颖及柯震东等人也到场为她庆生。

张清芳向来热心公益，曾担任埔里综合长照大楼公益大使。迈入60岁之际，她许下的生日愿望，是为偏乡长者筹得8亿台币（约3200万新元）兴建经费。

她透露，虽然不少好友准备了生日礼物，但更多友人以捐款代替送礼，合力募得逾2000万台币（约80万新元），一同为公益尽力。

生日当天，张清芳在社媒晒出一张蛋糕照。（取自张清芳脸书）

生日当天，张清芳在社媒晒出一张蛋糕照，写道：“收到满满的生日祝福，真的好幸福！更谢谢大家愿意跟我一起做公益，把祝福化作实际的善意。因为有你们的爱心加入，让今年的生日过得特别有温度、格外有意义。”她也为自己送上祝福，愿往后的日子永远平安喜乐。