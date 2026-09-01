31岁新加坡创作歌手卓振声（Sherman），将于9月5日举行的音乐会《回响》中重演16岁的自己，坦诚分享成长路上的挫折。

有别于一般演唱会，《回响》由卓振声、陈佳慧、范平庚、双节奏、林健辉和叶玉棂共六组新加坡歌手登场，不仅演唱，也亲自演绎各自在音乐路上的挑战与坚持。

曾被批模仿林俊杰

卓振声以歌唱比赛《SPOP 听我唱！》十强、《Starker Music Jams》冠军的姿态崭露头角，曾参加《中国好声音》、《声林之王》，近期于腾讯音乐选拔节目《新势力计划2026》杀入半决赛。

回看多场比赛，他忆起十五六岁时首次参赛，虽然最终夺冠，打击也最大。当年演唱偶像林俊杰的歌，被评审评说“根本不是在唱歌，是在模仿”，“那时候打击很大，我对唱歌的概念被完全颠覆，当时以为越像原唱越好，我的学习方式就是模仿。”

找到自己的声音

为能找到自己的声音，他慢慢减少唱林俊杰的歌，听一两次就避免再听，让自己去体会，“直到20岁出头，我才慢慢摆脱‘模仿’。”

《回响》中重演16岁，卓振声在彩排念台词后，被创意总监说道：“这像经历过很多事的人才有的语气”，让他惊觉自己这些年来已成长许多。

“16岁对世界的理解很单纯，参赛赢了就开心，也不知道大家怎么看自己。”他表示更喜欢现在成熟的自己，“我终于了解人生是个平衡，我们不可以完全不懂事，也不可以因为懂得太多，连踏出第一步都不敢。成功需要一些‘无知是福’的心态。”

近期参加《新势力计划》虽止步于半决赛，却让卓振声有了新体会，“之前的我，希望被大家喜欢，会太在乎别人怎么看我的瑕疵，觉得好累。直到两年前，我在舞台上还是会一直发抖，完全没自信。”如今他已懂得放下，享受过程。

曾为了支撑音乐梦想当过店员、电台节目制作人，歌迷对卓振声原创音乐的反馈，给了他坚持下去的力量，“有时他们会发IG私信或留言给我,，看到他们被我的作品疗愈时，就觉得做音乐这件事大过自己，能够帮助别人，非常有意义。 ”

卓振声去年举办第一场个人音乐会。（取自艺人脸书）

梦想逐步实现

去年是卓振声成绩亮眼的一年，作品《以后》获歌手卢广仲青睐，被收录在其全翻唱专辑《伤心早餐店》；也首次举办个人音乐会。他忆述踏上舞台时，发现台下都是第一次见到的面孔，非常感动，“这个时代，大家都能选择他们想听的音乐，要让更多人认识我的歌也不容易。”

接下来，他希望能实现亚洲巡演，“对我来说是下一个里程碑。”