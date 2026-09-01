（综合讯）美国传奇歌手、海军准将乐团（Commodores）主唱Lionel Richie（莱昂纳尔里奇）健康亮红灯。77岁的他近期正在巡演，却接连传出身体不适，日前在美国密苏里州圣路易斯演出时，一度体力不支、身体瘫软；之后又因身体状况不佳送医，目前传出已转入加护病房接受治疗，健康状况令歌迷担忧。

综合外媒报道，Richie在圣路易斯演出期间数度出现身体不适。演唱会进入尾声时，他明显体力不支，准备演唱最后一首歌曲“All Night Long”时，更一度身体瘫软、难以站稳，只好请工作人员搬来椅子，让他坐下休息。尽管如此，他稍作休息后仍重返舞台，坚持完成演出。

2026年6月，Richie在美国明尼苏达州开唱时，就曾因严重头晕被迫提前中断演出，并在医护人员陪同下前往医院接受治疗。他当时也曾发声明证实身体抱恙，随后因健康状况调整巡演安排，并延后部分场次。

他短暂休息后仍坚持重返舞台巡演，未料日前身体再度出现状况，最终被送院接受治疗，更传出已转入加护病房，确切病况则尚未有进一步说明。

Richie自1968年开始成为海军准将乐团的一员，与摩城唱片签约，1982年单飞后，发了首张个人同名专辑《莱昂纳尔里奇》，并凭借其中的《真实地》（Truly）获得首座热门单曲。