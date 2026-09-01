（台北讯）台湾主持人徐熙娣（小S）与派翠克主持的综艺节目《小姐不熙娣》，最新一集邀请王识贤、罗志祥、张怀秋、白吉胜等艺人，为全新电影《网红老爸》宣传造势。

罗志祥2025年3月曾在社交媒体公开妈妈罹患阿兹海默症已有两三年。节目中，小S关心询问罗妈妈的近况，罗志祥感性表示：“现在每一天都是一个全新的开始。她以前可能有比较多烦恼和压力，例如照顾流浪狗等；如今对她而言，生活反而轻松了一些，也算是很棒的休息。”

至于罗妈妈如今是否还认得他，罗志祥坦言：“有时候记得，有时候不记得。”他也曾想过，若有一天妈妈彻底忘了自己，他会有多难过，是否会忍不住落泪。

他说，有一次罗妈妈现身签唱会支持他，望着他问：“阿祥呢？”罗志祥见状故意逗她：“阿祥在后面啊。”没想到妈妈随后认出眼前的儿子，笑骂：“你就是阿祥，还敢骗我！”

罗志祥笑说，自己之所以能以轻松的心态面对，是因为明白只要妈妈身体健康，是否还记得自己其实并不重要。他感性地说：“她忘了没关系，我帮她记得就好！”

他坦言，已做好妈妈有一天完全忘记自己的心理准备，因此只要有空便会陪她出游，“虽然她可能五分钟后就忘了，但至少我能记录下和她的点点滴滴。”一席话让小S听得眼泛泪光，动容地说：“你真是个好儿子。”

此外，当罗志祥被问到合作过的女演员中，谁是他心中的最佳女主角时，他不假思索说：“绝对是大Ｓ！我们的默契非常好，当年拍《转角遇到爱》时，她就是我的最佳女主角，杨丞琳不好意思啊！”