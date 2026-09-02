牧师妻之死

Death of the Pastor’s Wife

可在Netflix观看

这部三集犯罪纪录影集，深度剖析引起美国社会高度关注的Mica Miller（米卡米勒）离奇命案。2024年4月27日，年仅30岁的米卡被发现陈尸于北卡罗来纳州的一处州立公园，死因随后被判定为自杀。然而，判决却引发亲友与网络舆论的强烈质疑。

米卡自幼便在南卡罗来纳州默特尔比奇的“坚石教会”（Solid Rock Church）长大，后来嫁给了该教会既具魅力又掌握大权的牧师John-Paul Miller（约翰保罗米勒）。在外界看来，他们是人人称羡的完美神职夫妻，但这部纪录片透过米卡生前留下的日记、短信、报案记录以及亲友首度公开的证词，撕开了这段婚姻背后的暗黑真相。

跑者 The Runner

9月2日起，可在Prime Video观看

Gal Gadot（盖儿加朵）主演的惊悚动作电影。她饰演的玛雅是伦敦法律界叱咤风云的高能精英律师，但在一次早晨慢跑时，一通神秘的电话彻底击碎她平静的生活。她的儿子被绑架了。绑匪的要求冷酷而直接：保持奔跑，服从每一个指令，绝对不能报警，一旦停下，儿子就会丧命。

玛雅被迫在错综复杂的伦敦街头和地下通道疯狂穿梭，执行一连串诡异危险的命令。面对有限时间和步步杀机，她必须决定能为救回儿子付出多大代价。