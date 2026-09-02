穆里尼奥：特立之道

Mourinho

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葡萄牙传奇足球教练Mourinho（穆里尼奥，人称“穆帅”，也译莫里尼奥、“莫帅”）履历有多狂？执教26年，他在葡萄牙、英格兰、意大利和西班牙赢得八座顶级联赛冠军，另两夺欧冠。对足球小白来说，就像顶级高管转战四国，每次空降都能把团队推上行业之巅，含金量拉满。

难怪他当年敢自称“a special one”（特别的人），媒体索性封他为“The Special One”（最特别的那个人）。

老球迷深知“狂人”有多封神，门外汉也能把纪录片当成职场真人秀，看这个狂妄又迷人的主管如何用PUA式（心理操控）手段收服大牌员工，也把更衣室烧成战场。不狂不惹争议，就不是穆帅。

纪录片上线时，63岁的穆帅恰好重返西甲豪门皇家马德里（Real Madrid，简称皇马）。皇马连续两个赛季四大皆空，更衣室斗得一地鸡毛，堪称足球版《甄嬛传》。这个最擅长起死回生的“狂人”，还能救回皇马吗？

让球员变信徒

纪录片由《贝克汉姆》（Beckham）团队操刀，旧片与访问穿插明快。论毒舌，穆帅在足坛无人能敌，是记者最爱也最怕的访问对象。给穆帅一支麦克风，媒体不愁没头条。

第一集几乎是切尔西（Chelsea）老球迷专属回忆杀。篇幅虽长，却最能解释穆式管理术——对强者用激将法，缺信心的猛灌鸡汤，再把外界塑造成共同敌人。他告诉切尔西名将Frank Lampard（兰帕德）：“你是世界最佳，只差一座冠军证明自己。”兰帕德听完像打了鸡血，一路踢成队史进球王。

当年的切尔西名将兰帕德在穆里尼奥的激励下，成为球队进球王。（Netflix提供）

对国际米兰（Inter Milan）旧将Zlatan Ibrahimovic（伊布拉希莫维奇），穆帅则用狠话激将。伊布拉希莫维奇隔天要领最佳球员奖，当晚的比赛却踢得不好。穆帅在中场休息时当众狠呛：“照你这样踢，根本不配领奖。”伊布拉希莫维奇气炸，下半场果然进球。正如穆帅所说：“强者，我让他们更强；至于废物，他们就惨了。”听来很疯，偏偏有效。

伊布拉希莫维奇曾被穆里尼奥呛“不配领最佳球员奖”，这个激将法果然奏效，令他踢出好成绩。（Netflix提供）

钱能买来球星，却买不了球队的精气神，穆帅偏有本事让一群有实力也有脾气的巨星甘心为他拼到底。他是爱恨分明的性情中人，对胜利有疯狂执念，还要求绝对忠诚。这份偏执让他争议不断，也换来球员信徒式的追随。伊布对他死心塌地，切尔西前队长John Terry（特里）更狠：“我愿为他付出一切，哪怕最后躺进棺材离开球场。”

前切尔西队长特里愿为穆里尼奥拼尽全力。（Netflix提供）

心门比球门难攻

名宿轮流夸奖，看到后面像大型表扬大会，但穆帅树敌不少，反方声音稍嫌不足。宿敌Pep Guardiola（瓜迪奥拉）和曾与他闹翻的Cristiano Ronaldo（C罗）都没受访，几段关键恩怨终究只剩半边故事。

轮到私生活，穆帅立刻化身门神，任凭制作组套话，仍把关得死死的。他甚至认为一本500页人物传记，童年写五页就够。这道心门不开，也很难看清到底什么造就了“狂人”。好在防线偶尔失守，谈到父亲离世，他强忍眼泪，聊起家人时又承认自己的缺席反而让他们更自在。最坦白的一句是：“我需要感受到自己被爱”。

在穆里尼奥眼里，足球就是一路走到底的人生信仰。（Netflix提供）

三集好看好追，只可惜没真正拍透。足球小白能轻松认识一代传奇，老球迷则可能嫌挖得不够深。那个曾挑衅全场的男人，如今已经满头白发。穆帅变温和了吗？没有，嘴还是硬，只是近年战绩一般，眼里的光变淡了。有人问，太早成功是否成了诅咒？他冷笑反击：“没有成功才是诅咒。”在他眼里，足球就是一路走到底的人生信仰。

20年前的铁血管理，现在还镇得住新世代球星吗？一边是等着止血的皇马，一边是急着证明自己没被时代淘汰的“狂人”。谁救谁，才是这场回归最好看的悬念。