想要表扬陈凤玲在《家的守护星》里的表现。她饰演的角色很有挑战性，因家中赌债而被迫当妓女，她眼神流露出的无奈和痛苦都很真实，尤其第五集看了让人心碎。希望陈凤玲明年可以入围《红星大奖》最佳女主角。——观众（XXX002）

王菲日前与小女儿李嫣现身虾米音乐节，在台下观看大女儿窦靖童的演出。这就是为什么谢霆锋最后选择了王菲。两个都是喜欢低调处理家事，属于默默付出的人。我佩服王菲对兔唇女儿（李嫣）的努力，也让其他与自己女儿一样的兔唇宝宝受惠。她一直都很支持自己的女儿做她们喜欢的事。两姐妹不一样的父亲，感情却很好，这才是身为母亲最难的一课，我觉得王菲做得很好。——Yube Hui Lee（早报娱乐脸书留言）

《青春老鸟》是不错的制作，演员们的演技也实在不错，而我觉得这部剧的灵魂是在那些歌曲里。歌曲的制作和演唱者都非常棒。加油！——观众（XXX989）

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