日本另类恋综《不良一族寻爱记2》近日在日网引起争议，认为节目组在“美化犯罪”。其争议导火索之一，是男参与者阿一（Kazu）曾因放火伤人被捕，但这类危及他人性命的行为在节目中被包装成娱乐内容，引发外界强烈不满。日本法务省原本与节目组合作，在少年管教所张贴节目海报，希望借此传递“帮助犯罪者回归社会”讯息。随着争议扩大，法务省已宣布取消合作，并撤下相关海报。这类与犯罪经历有所关联的节目，在制作时更应谨慎拿捏呈现方式。若内容稍有不当，都可能对年轻观众造成负面影响。或许节目应更严格限制观看年龄，至少避免让心智尚未成熟的观众，在缺乏足够判断力的情况下接触相关内容。——蓝靖仪

美国“乡村音乐女王”Dolly Parton（桃莉巴顿）离世后，艺人纷纷通过社媒发文悼念，并分享她的美谈。令我印象深刻的是，与Parton风马牛不相及的饶舌天王Eminem（痞子阿姆）贴出自己入列摇滚名人堂后，Parton写给他的祝贺信。他对于无缘和Parton见面表示遗憾，但说这封信让他非常感动，因为Parton完全不必花时间写信给他。同样道理，Eminem也不必发这个悼念贴文。可见在娱乐圈这个名利场上，Parton备受爱戴，待人处事有方。她曾说：“我享受生活，喜欢与人交流，我的态度良好，努力让自己快乐——这是须要努力的。”共勉之。——陈秋雁