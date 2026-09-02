曾是李南星公司旗下艺人的Aarah渲瀛将在9月3日及4日举行首场个人生日秀，迎接35岁生日。她不仅会在现场开唱，也会挑战高空特技表演。

渲瀛接受《联合早报》访问时，透露自己是想在livehouse尝试一些不一样的，而场地设备也刚好允许。“（Echo Live Party）有完善的设备，感觉就好像在看马戏团一样，想（借此机会）上这个高空魔方边唱边玩。”

从歌曲的选择到与来自中国的高空特技老师讨论后的高空特技动作，渲瀛想要呈现给观众的是生活中的希望、爱情与梦想。她将通过优雅且高难度的高空特技以及与舞台灯光的结合，增强舞台的视觉层次，为歌曲所要传递的主题增添沉浸感。其中一首歌是歌舞片《大娱乐家》（The Greatest Showman）的插曲“A Million Dreams”。男歌手十七将在表演中帮助渲瀛登上魔方，在高空边表演边演唱。

渲瀛说：“我想传达出的是这一路除了我自己的努力，身旁还有很多人在帮助我。”在这场演出中，十七所饰演的角色也象征渲瀛一路走来遇到的贵人，代表那些曾在不同阶段给予她支持与帮助的人。

除了个人的高空特技表演，生日秀也会融入两位来自中国的特技老师，一凡和华筝的双人表演。“我给老师们一个概念，比如歌曲’Rewrite the Stars”（的画面）就是一对在吵架的情侣，并让他们在歌曲特定部分表演不同的特技，其余的就让他们自己编排。”生日秀的表演歌单也有渲瀛的原创歌曲 《相信》。

学习一个月便挑战3楼高魔方表演

正式演出的高度近三层楼高，渲瀛须要克服心理恐惧。（黄温惠摄）

渲瀛其实学习高空特技才一个多月，但已经能独自完成高空魔方特技表演，她把功劳归功于两位老师的细心教导，笑称自己几年前的习武功底使她能够更顺利地完成一些动作，却没能帮助她克服在高空表演的心理恐惧。凭着对表演的热爱和反复练习，才慢慢减少这份恐惧感。

热爱表演一天工作15小时

目前除了筹备生日秀，渲瀛也在Echo Live Party担任兼职驻唱歌手，有时一天工作时长多达15小时。不过比起一份职业，这更是渲瀛对舞台表演的热爱以及长达15年的坚持。她感叹：“这是我身为一个35岁的女人，最值得骄傲的事情，因为我不年轻，当然我也不老，但是我保留了年轻人对舞台的热忱。不管表演到50岁、60岁，只要喜欢做这个东西，那就继续做！”

在她眼里，表演的方式有很多种，“我觉得（目前的舞台表演）肯定不是我的最终（风格），一定会有更好的东西出现，但我还是要慢慢地琢磨。”她甚至喊话，说自己要演出到不能动为止！

靠强效止痛药支撑

渲瀛8月31日在Instagram透露排练时受伤，导致两根肋骨骨裂。（渲瀛Instagram）

虽然渲瀛充满表演热忱，但她也因为长期熬夜以及表演所带来的压力进出医院多次。8月31日，她在个人Instagram账号发布排练时两根肋骨骨裂的情况。

记者向渲瀛求证时，她透露一开始受伤时以为是平常的淤青，所以没特别在意，但是之后因为伴舞抱着她，协助她完成空翻的时候不小心对肋骨造成二度伤害，她才意识到事情的严重性。“我听到咔咔咔的几声，（肋骨）好像直接裂开了。我当时在台上感受到剧烈的疼痛，但是因为还在演出中，所以不管如何也必须微笑着跳完。”

她之后去医院照X光，原来两根肋骨有裂痕，目前她靠着吃医生开出的最强止痛药，打算支撑到生日秀结束。

以生日秀礼赞人生

渲瀛特别重视生日，认为“人的一生能庆祝生日的次数不超过100次”，“我们只来世界这么一次，所以活得好、活得开心才是最关键的。这次的生日秀不仅是个人表演生涯的突破，也是我给自己35年人生的一份生日礼物。”

目前，渲瀛生日秀的门票已售出约八成。她说，将视两场演出的反响，再考虑是否于9月5日生日当天加开一场。