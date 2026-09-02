（台北讯）曾与魏如萱组成乐团“自然卷”的音乐人蔡坤奇（奇哥），在9月1日于社媒透露，在经历长时间奔波、接受多科检查后，医生诊断他罹患俗称“渐冻症”的肌萎缩侧索硬化症（Amyotrophic Lateral Sclerosis，简称ALS），并推估病程可能已发展约一年。

目前，他的声带、呼吸肌以及四肢都陆续受到影响，体重也降至57公斤。蔡坤奇坦言，自己和太太得知消息后“几乎每天都在哭”，但他仍决定积极面对：“我会努力地活下去。”

蔡坤奇说，身体异状其实从2025年年中就已经出现。起初，他只是觉得呼吸越来越容易喘，之后声音开始沙哑、发声困难，紧接着身体各处陆续出现疼痛与不适，体力也快速下滑。

这一年多来，他先后看过胸腔科、心脏科、肠胃科、耳鼻喉科、骨科等多个科别，却始终找不到真正原因。直到后来转诊神经内科，经过一连串详细检查后，才确认病况高度符合渐冻症。医生认为实际发病时间可能已有约一年。渐冻症目前仍无法根治，只能通过治疗、呼吸支持与生活照护等方式，尽可能延缓病情恶化。

面对诊断结果，他坦言一开始真的很难接受：“我和太太这些日子几乎每天都在哭。”然而情绪过后，现实依旧必须面对。如今他能做的，就是“和时间赛跑”，希望尽可能把每一天过好、延长生命，“陪伴我最爱的太太、家人，也给自己多一点希望。”

确诊后，另一个不得不面对的现实，是后续医疗、照护与生活开销。蔡坤奇坦言，自己从事音乐多年，并没有存下太多积蓄，因此决定陆续出售手边所有乐器与录音器材，为未来费用筹措资金。

目前，蔡坤奇仍在申请重大疾病及罕见疾病相关证明，但相关单位已先行提供呼吸器、制氧机、加湿机及咳痰器等设备供他租借使用。后续每两周也将有居家照护人员到家中关心，约每两个月则会安排医生到府访视。蔡坤奇也感谢身边少数已经知情的好友，在他最难熬的阶段，无论是在心理上，还是在生活实际层面，都给予了大量支持。

发文当天，他透露，因为前一晚睡得比较好，身体状况相对稳定，仍可以自己慢慢走到距离住家约200米外的早餐店吃早餐。