（首尔讯）韩国实力派女团 MAMAMOO 队长颂乐（Solar）日前在洛杉矶遇袭。她近日在社交媒体分享早前在美国遭遇的惊险插曲，透露当时她与队友玟星（Moonbyul）、造型师及经纪人一行五人走在路上，突然遭到迎面而来的一名男子袭击。

颂乐回忆，对方先用英文辱骂脏话，随后竟朝她丢出木椅，突如其来的攻击让她当场吓得不知所措。颂乐坦言：“这是我出生以来第一次遇到这种事。”至今回想仍心有余悸。当时一行五人走在街上，三名女生走在前方，两名男性经纪人跟在后方。没想到，迎面走来的男子突然朝她们的方向发难，骂脏话后将手中木椅扔向她。

面对突如其来的攻击，她完全来不及反应，甚至连尖叫都喊不出来，只是整个人愣在原地，脑中不断浮现“刚刚那是什么？”的念头。所幸当下两名男经纪人立刻冲上前阻止该名陌生男子，才没有造成更严重的后果。

颂乐当时既震惊又慌张，事后回想仍心有余悸。虽然被砸中的部位当下没有感觉到疼痛，但其实留下了瘀青，“我当时真的太慌张了，甚至没有感觉到痛。”

相关视频公开后，让粉丝相当心疼，纷纷留言关心，希望她没有受到太大惊吓。