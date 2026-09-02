刘以豪拍一部剧换了一种活法，受到邓伟德影响，除了积极健身也彻底改变了饮食习惯。

《神之手》在9月1日举行记者会，剧中演员刘以豪、邓伟德、张奕恺、洪凌、周智慧、许美珍、黄炯耀和黄振隆出席，分享拍摄点滴。

刘以豪谈及第一次来新拍戏，特别感谢合作演员张奕恺和许美珍等人释出善意，帮助他融入新环境。他也在邓伟德的影响下勤上健身房，“感觉我们是在肌肉之间好好地认识彼此。”他甚至彻底改变饮食习惯，努力在迎接40岁之际，迈向更健康的生活。

戏里角色游走法律边缘

刘以豪剧中角色司徒枫因为对司法制度失望而选择站在体制之外，做一个以非常规手段为委托人化解危机的“神之手”。

邓伟德饰演的警察程风和司徒枫从小一起长大，极富正义感的他一直担心好友走偏路，好友之间的对立关系让两人陷入矛盾。

两人在戏中必须展现深厚友情，开拍前互不相识的他们通过一起健身培养感情，邓伟德说：“我们就从练胸开始，拉近距离。”

邓伟德（左）和刘以豪因为合作《神之手》建立了好交情。（龙国雄摄）

刘以豪拍一部戏换一种活法

刘以豪接受《联合早报》访问时透露，拍摄《神之手》时的状态跟在台湾拍戏很不一样，“我之前没有试过吃隔夜燕麦，然后几乎每餐都吃蔬菜。我是受了Tyler（邓伟德）和Nic（张奕恺）的影响，我们都需要为戏而脱，所以一起为戏塑造三个不同的角色，我很喜欢这种大家很有向心力的感觉。”

拍了这部剧之后刘以豪改变了饮食和生活习惯，简直就像换了一种活法。“我以前很喜欢吃羹、面和甜点，也超爱喝可乐，但自从读本的时候见到大家的状态，我就开始戒糖了。”

即使拍完戏回到台湾，他仍坚持吃得健康，“这是跟Tyler学的，他很自律，会觉得有些食物不值得你去吸收那么多卡路里。我以前顶多考虑好不好吃，现在懂得要对自己的身体负责。”

刘以豪在8月12日迎来40岁生日，问他步入40岁的感受，他说：“其实30岁的时候比较有感觉，因为三十而立，到了30岁好像就该有肩膀。但那时候想要冲事业却遇到疫情，被按了暂停键。到了40岁反而没有什么特别感觉了，只是更清楚自己要什么。”

周智慧在剧中饰演为达到目的而使尽手段的Leah。（龙国雄摄）

周智慧床上主动倍感压力

周智慧相隔七年再演反派，她的角色Leah是刘以豪的前妻，两人有在床上展现“激情”的戏，让她十分害羞。

她受访时坦言，接到角色的时候很开心，“对我而言是一个突破，因为我近几年一直都演比较乖巧或者有正义感的角色。这也是我第一次演跟自己性格完全相反的角色，在片场都好像在跟角色吵架，因为我一直想要把她压下去，不让她出来。”

角色带着目的去吸引前夫刘以豪的注意，“这是我第一次拍尺度比较大的亲密戏，而且是由我主动，所以压力很大。我也要保护对手演员，拍的时候会先跟以豪说我会怎么做，这些对我来说是很陌生的。幸好剧组把这一场戏安排在最后才拍，当时戏已经拍了三个多月，我跟以豪已经比较熟络了一点。”

邓伟德自律源自于不自信

邓伟德在戏里有很多打斗的戏，但比起打戏，让他觉得更具挑战的，是和刘以豪的兄弟情，必须让观众看到他在兄弟情和正义感之间的挣扎。

谈及对刘以豪的印象，他说：“以豪是一个友善又健谈的人，会给我很多好的建议。健身方面是我教他，但在演戏和做人方面是他教我。”

记者会上众演员都说邓伟德十分自律，对此他笑说：“我比较爱美啦，所以看到自己在镜头前稍微有一点胖或者肿，就会马上控制饮食。我从小就比较没有安全感，觉得自己的外形没有过人之处，所以就努力展现好的状态。”

邓伟德为了在镜头前呈现最佳状态而努力健身。（龙国雄摄）

到上海上课三周

他最近为筹备下一部戏，特地飞到上海戏剧学院上课三个星期，接受老师一对一授课。

他表示，上了课才发现演戏有这么多层次，“从筹备阶段就已经要费很多心思要去准备。现在的我会去思考要怎么成为一个更好的演员，尤其是在语言方面还须努力。老师有交我念台词的技巧，我也练习绕口令，一些暖声以及让脸部放松的方法。

由叶佩娟监制，白雪宁和李伟明担任编剧的《神之手》，9月21日开始周一至五，晚上9点通过8频道播出。