（综合讯）中国首部登上卫视黄金档的全AI长剧《后西游记》8月31日于湖南卫视正式开播，全程没有真人演员参与拍摄，却一举拿下同时段省级卫视收视第一，也引爆“AI会不会抢演员饭碗”的讨论。

《后西游记》全剧共30集、每集约40分钟，改编自明末清初同名神魔小说，也是《西游记》三大续书之一。故事设定在孙悟空封圣千年后，昔日真经遭世人误解、曲解，花果山又诞生新石猴“孙小圣”。他随后与唐半偈、猪一戒及沙弥等“西游二代”结缘，再次踏上西行取经之路。

开篇即从花果山举办孙大圣庆典说起，十名长老突然发生异变，花果山陷入危机，孙小圣也在此时诞生，并逐渐踏上成长和寻找真相之路。

这部剧最大卖点是人物、场景及画面均由AIGC生成，并采用“边制作、边审核、边播出”模式，未播内容可根据观众反馈继续调整。剧集播出后也带动资本市场关注，相关影视股一度大涨。

《后西游记》是无真人表演的长剧。（取自网络）

虽然收视亮眼，《后西游记》口碑却呈两极。有人认为画面颇具东方神话质感，剧情节奏也不拖沓；但也有网民吐槽人物表情僵硬、形象相似，更直言“这算动画片吧，不能叫电视剧”“没有感情的表演”。还有观众发现AI画面出现穿帮，例如角色上台阶前双手空空，下一幕却突然多了一根拐杖。

忧AI抢饭碗

《环球时报》前总编辑胡锡进也加入讨论。他认为玄幻剧原本就大量使用3D技术，因此《后西游记》可视为“3D动画升级版”，具有技术进步意义，但他强烈反对AI继续向现实主义电视剧及院线电影渗透。

他担心，若AI大规模取代真人表演，不仅会冲击表演艺术，也可能进一步挤压演员及影视从业者的就业空间。