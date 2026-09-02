（综合讯）已故乐坛天后梅艳芳的母亲梅妈覃美金日前离世，享年102岁。虽然梅妈已与长子梅启明断绝母子关系，但梅启明仍表明要动用“梅艳芳信托基金”，为亡母“风光大葬”。

与梅艳芳及梅妈有交情的香港艺人肥妈（玛俐亚），近日现身网台节目《娱乐好好玩》时，就爆出梅启明榨取钱财的恶事。

讲到梅启明想动用信托基金，肥妈表示并不意外：“他一直都想动用这个基金。阿梅还在世时，说要开狗场，又说不知道要开什么，一天到晚都在骗阿梅的钱。骗了几次，被梅姐发现了，就不再给他，只给妈妈。”

肥妈上节目爆出梅启明恶行。（取自网络）

被问到梅艳芳是否知晓梅妈在接济梅启明，肥妈气愤表示当然知道。“她妈妈纵容这个儿子，纵容到不得了。梅妈离世也是一种解脱，不用再被这个败家子榨财。”

肥妈继续爆料，指梅妈曾搞过一个关于中医治疗癌症的活动，“我们大家都去帮忙捐款，结果最后还是她那个儿子把钱全部拿走了”。

她也提及当年电影《梅艳芳》上映时，梅妈原本已收取版权费，但梅启明又声称要打官司，欲从中分一杯羹：“他整个人生，就是想着将这三个女人——两个姐姐和一个妈妈，当作摇钱树。”

指梅启明涉重婚 马国妻扬言回港赶二奶

梅启明日前自曝与泰籍女友May May“已结婚”，虽未签纸注册，但获梅妈“默认”。

此话一出，立即惹怒身在马来西亚的第二任妻子Joey，她怒轰梅启明涉嫌重婚、抛妻弃子，扬言将回港奔丧并在灵堂赶走二奶。Joey也已于今年5月向香港警方举报梅启明涉重婚，要他“洗好屁股等坐牢”。

梅启明与Joey2012年结婚，育有一子。她向媒体表示与梅启明从未离婚，男方却公然与May May在家中举行中式婚礼，更带May May及“泰国帮”上门要挟梅妈，迫梅妈饮媳妇茶、给数万港币礼金。

Joey还爆梅妈长年受精神压迫，梅启明酗酒后曾挥菜刀吓人，梅妈为避开他而长住医院、宣布脱离母子关系。她直斥梅启明“最没资格”处理丧事：“如果由他办，梅妈会吓到弹起身！”

梅启明反驳重婚指控。（取自网络）

梅启明反驳指控：从未取过一分一毫

对此，梅启明受访时透露与Joey早已没有联络，但强调从未抛妻弃子，每月仍给儿子4000港币（约650新元）生活费。对于被指涉重婚，梅启明反指凡事要讲证据。

针对恐吓梅妈指控，他忆述曾在街上遇到看护，对方转述梅妈很挂念他，还叫他去见母亲。他也否认贪财，强调自己20年来从未取过一分一毫。