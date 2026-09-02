中国影后章子怡日前抛出一句：“作为演员，角色需要什么，我们就应该为角色付出什么，这是最基本的职业道德。”何出此言？原来，她年初因脸部圆润被指发福，甚至遭质疑做了医美，后来才揭晓是为新片《寻子遗迹》增重10公斤。

演员为角色增肥、减重，虽然不是新鲜事，但看到熟悉的脸孔突然圆了一圈，还是会让人多看两眼。

新加坡演员陈泂江8月底在社媒晒出三张为电影《脚踏实地》增肥的上身照，大方让肚腩“见客”，着实令记者“多看了好几眼”，看惯他型男模样的粉丝也一时难以适应。隔天，他再公开减重塑形、练成肌肉男的视频画面，反差之大令人惊叹。

陈泂江为电影《脚踏实地》增重后，再为角色减重。（取自陈泂江IG）

另一新加坡演员田铭耀为诠释2023年剧集《金色大道》拳手架势，在短短三个月内减掉16公斤，练成腹肌上线的肌肉男。他当时受访说，如何在有限时间内减重塑形，并练出拳手应有的体态与气势，是那次拍摄的最大挑战。

田铭耀为《金色大道》练出精壮身材。（取自田铭耀IG）

看向海外，中国演员黄晓明为了2025年电影《阳光俱乐部》增重近20公斤。他饰演的男主角人到中年，身材发福，为了贴近角色，他把自己彻底变成“大肚男”；杀青后，他为了另一部戏的角色随即投入减重，短时间内减掉近25公斤。他后来晒出前后对比照，身材变化之大，几乎像换了一个人。

黄晓明曾为电影《阳光俱乐部》增重近20公斤。（互联网）

韩国演员刘智泰（Yoo Ji-tae）为了2023年剧集《非法正义》（Vigilante）的警探角色增重20公斤，一改过去斯文儒雅的形象，摇身变成武力值破表的“警界猛男”。

刘智泰为了韩剧《非法正义》的警探角色增重20公斤。（互联网）

他宣传剧集时透露，增重后原有衣服几乎全穿不下，只好重新置装，让整橱衣物跟着“大换血”。谈到这次的改变，他认真解释：“演员要投入角色，很大一部分功课得从外形开始。这次的角色尤其讲究外形，再配合对白设计，我几乎是发了狂地想把表演做到最好。”

以上四个男演员中，谁为戏改变身材的模样，最让你大吃一惊？

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