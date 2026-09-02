（香港讯）香港一代邵氏武打影星陈观泰9月2日上午离世，疑因脑出血抢救不治，享年80岁。他的演艺事业发展顺遂，但情路却颇为波折。

他曾与盈盈、黄造时等女星交往，可惜最终都以分手告终。1976年，他与邵氏影星蔡珍妮未婚诞下一女陈泳希，隔年两人分手。之后，陈观泰与台湾女星方怡珍结婚，并于1978年迎来儿子陈骏祥。离婚后，他于1990年再婚，但数年后与第三任妻子赵婷婷的婚姻同样以离婚收场。

直到2017年有报道称，陈观泰在香港递交申请，准备与小他30岁的女友汤利萍结婚，这也是他四度结婚。当时陈观泰坦承，想给女友一个名分，并希望低调完婚。

2022年，陈观泰接受杂志专访时曾谈及自己的婚姻经历。他说，人生不同阶段都曾遇到婚姻问题，年轻时以为只要拼命赚钱养家就足够，却忽略了太太也需要陪伴。经历第四段婚姻后，他已不再为金钱奔波，也拥有更多时间悠闲陪伴太太，因此夫妻之间“什么问题都没有了”。

陈观泰也曾分享晚年婚姻生活，透露闲暇时会与太太携手出游，开车到不同地方短住。两人也会每天一起思考要煮什么菜式，成为夫妻间的小乐趣。他形容太太在工作上也是自己的助手，例如他帮朋友修改剧本时，文书方面常需要太太协助。只要他有需要，太太总会在身边帮忙。

门派恩怨曾轰动一时

情史以外，陈观泰与“大圣劈挂门”之间的一段门派恩怨，也曾轰动一时。陈观泰的武术渊源深厚。其祖父与大圣劈挂门创始人耿德海是至交，因此他七八岁时便开始接触这门功夫，后来顺理成章拜入耿德海徒弟陈秀中门下。

1968年，陈观泰加入邵氏南国实验剧团训练班，与白彪、杨泽霖、狄龙、邓光荣及高雄等人成为同学。凭借扎实的真功夫，他获得大导演张彻赏识并重用，逐渐成为知名武打明星。娱乐圈中，影帝黄秋生是他的同门师弟，著名武术指导钱嘉乐则是他的师侄。

不过，2012年，陈观泰因收同门师弟冼灏英的徒弟敖嘉年为徒，遭师傅陈秀中逐出师门，引发大圣劈挂门内一场风波。

据陈秀中说，陈观泰为了收敖嘉年为徒，主动要求退出师门，被认为不尊师重道。随后，二人正式断绝长达50年的师徒关系，震撼演艺界与武术界。直到2025年，陈秀中宗师夫人依据亡夫生前遗言，正式接受陈观泰重返大圣劈挂门，这段横跨多年的门派恩怨才画上句号。

当年有传，冼灏英与敖嘉年曾在剧集杀青宴上发生严重冲突。传闻称，冼灏英在席间情绪激动，用酒杯掷伤敖嘉年的眉骨，导致对方当场血流如注，最终需紧急送院缝针治疗，事件一度震惊娱乐圈。

据悉，这场流血冲突的导火线，正源于一场“拜师”恩怨。敖嘉年起初对冼灏英的大圣劈挂功夫深感兴趣，两人私下经常切磋武艺，敖嘉年也一直尊称冼灏英为“师傅”。岂料后来敖嘉年高调转投陈观泰门下拜师，令一直倾囊相授的冼灏英深感被背叛，最终在酒精影响下爆发冲突。