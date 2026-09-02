耗资近600万拍摄，新加坡首部英语历史动画长片《沧海琴声》（The Violinist）成为本地影史制作费最高的电影。它之前拿下权威安纳西国际动画电影节最高荣誉“长片水晶奖”与“SACEM最佳原创长片音乐奖”。这部由新加坡、西班牙与意大利联合制作的巨作，不仅在群众大会上获得黄循财总理在国庆群众大会上的点名赞誉，更被看好代表新加坡“申奥”，影片同时也报名了金马奖，入围甚至得奖的机会都很高。

影片由新加坡的韩蕴光和西班牙动画导演Raul Garcia联合执导，主创团队包括监制Justin Deimen、制片人黎育维、本地资深音乐人何国杰，以及来自日本的监制结城崇史和声演片中日军的田边和也，出席了在9月2日于维多利亚音乐厅（Victoria Concert Hall）举行的记者会，分享了这部这部跨越10国家地域动画人携手创作，关于新马南洋80年历史的“音乐情书” 。

不刻意回避敏感二战经历

《沧海》故事其中一段刻画新马在二战沦陷的场景，这次有日本监制和声优参与，谈到有点敏感的二战议题，监制之一结城崇史说：“我们对1941年的珍珠港事件比较熟悉，直到我参与《沧海》收集资料后才发现，原来在珍珠港之前日本曾进驻马来亚和新加坡……但这部动画主要还是专注在人性、友情和爱等元素，只不过故事的背景是二战时的新马。当我到台湾看Ricky（何国杰）为电影录音，音乐一响起，这些元素马上融合一起。”结城崇史和韩蕴光都表示，动画刻画了普通人在大环境中的身不由己，尤其战争，带来的只有破坏和创痛。

《沧海琴声》的日本监制结城崇史（左）和声演片中日本军官的声优田边和也。（白艳琳摄）

韩蕴光说：“这部电影没有刻意回避二战惨痛的历史，也揭露战争的残酷和破坏，但它更着墨历史大环境下，人性的复杂以及每个决定所带来的后果。尤其现今世界动荡，和平真的是很珍贵也不该被视为理所当然。当然，《沧海》不是纪录片，而是一部具娱乐性的动画片，希望能感动观众。如果大家看完后激起大家的好奇搜寻更多相关历史资料，甚至能有所反思，也是我们乐见其成的。”

团队来自世界各地 “耐心”是融洽合作关键

由于本地动画师短缺，制作团队以新加坡为总部，横跨多国协同制作，召集来自西班牙、意大利和日本等地的两百多位艺术家与制片人 。面对庞大的跨国团队，而不让主题失焦非常具挑战性。韩蕴光认为，“耐性”是确保不同文化语言背景工作人员能融洽完成这部动画的关键。

韩蕴光笑说：“新加坡团队在制作前期曾详尽地描绘二十年代牛车水街景及土生华人住宅（Baba House）建筑模型，“结果他们画出来的却更像法国巴黎街道，哈哈。”他也透露，经过多年的磨合和了解，各地创作人也很准确地呈现出南洋风。

曾在新加坡的艺术学院教学长达九年，对于这次的跨域合作，Raul Garcia坦言要确保全球约10个制作室的创作风格能够一致，确实有难度。“所以我们将故事主干部分，集中在哥伦比亚工作室内进行，然后个别画室独立序列，让故事和画风做到流畅。”

《沧海琴声》故事横跨新加坡和马来亚80年历史。（Robot Playground Media提供）

要求第一个音符就催泪

Raul Garcia说，音乐是这部电影的“第三主角”，电影主题音乐更是全片的灵魂之一，剧组这次反其道而行，采用“先音乐、后配乐”的逆向模式创作。金马奖音乐人何国杰笑说：“韩蕴光要求我创作的主题音乐，必须第一个音符就能让人落泪，哇，这个难度真的很高！”一直都想为“爱情电影”创作音乐，何国杰觉得参与《沧海》是梦想成真，于是他将自己关在录音室里反复雕琢，写到第七个版本才诞生出让人“从第一个长音就流泪”的旋律。

来自世界各地的《沧海琴声》主创团队在维多利亚音乐厅和本地媒体分享创作点滴。（白艳琳摄）

参与《沧海琴声》声演的艺人包括孙政、芳榕、彭耀顺、陈琼华和郭亮等。影片将在9月3日傍晚于首都戏院（Capitol Theatre）举行首映会，并在9月17日正式上映。