（综合讯）Netflix新韩剧《鼠惑》中，柳俊烈（Ryu Jun-yeol）首次挑战“一人分饰两角”，同时饰演被夺走人生的小说家“齐文宰”，以及偷走他的名字、脸孔与身份，并堂而皇之取代他生活的神秘“田鼠”。他的双重角色演技，也成为该剧开播后的一大看点，不过还有一段剧情成为剧中笑点。

剧中，裕民（朴允浩饰）原本的人生被齐文宰（柳俊烈饰）一步步夺走，不仅作品遭窃，就连爱情也被抢走。为了向对方复仇、重新夺回属于自己的一切，他花费三年时间布局，甚至接受整形手术，直接把自己的脸“换成”仇人齐文宰的模样，准备反过来顶替对方的人生。

不过，这段原本应相当阴暗的复仇情节，播出后却意外成为全剧最大笑点。饰演齐文宰的柳俊烈并非典型韩系花美男长相。饰演裕民的朴允浩，则拥有清秀帅气的五官与浓厚少年感。朴允浩在剧中主动“换脸”成柳俊烈，两人截然不同的外形风格形成强烈反差，瞬间让原本沉重的复仇戏码掀起大量讨论。

不少网民笑亏：“复仇是报复自己吗？”、“这不是伤敌一千、自损八百吗？”、“整成这样算医疗事故吧？”“到底遇到多大的事，非得整成这样？”、“这得多大的仇啊？”甚至有人直接反问：“观众也是复仇对象吗？”吐槽这场复仇根本是先对自己的长相下狠手。